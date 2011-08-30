-Mübarek sonrası bayram KAHİRE (A.A) - 30.08.2011 - Mısır, 30 yıllık Mübarek rejiminin sona ermesinin ardından ilk Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Bayram namazının kılınmasının ardından başkent Kahire sokaklarında karnaval havası eserken, muhalifler bayramı, özgürlüğün sembolü haline gelen Tahrir Meydanı'nda kutladı. Meydanda toplanan 6 Nisan ve Kifaye hareketi üyesi 500 kadar genç, Mısır'da özgür bir bayram kutladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Meydanın güvenliğini sağlayan polisler aleyhine slogan atan muhalifler, gösterilerine İsrail Büyükelçiliği önünde devam etti. Mısır İçişleri Bakanı Mansur El İsavi de Tahrir Meydanı'na kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin muhaliflerin Tahrir Meydanı'nı tekrar işgal etme ihtimaline karşı geniş önlemler aldıkları gözlendi. Kahire'nin El Muhendisin semtinde yaklaşık 20 bin kişi bayram namazını beraber kıldı. El Ezher, Seyide Zeynep, Seyide Ayşe, Amr Bin As ve Mustafa Mahmud gibi Kahire'nin ünlü camileri bayram namazı kılanlarla adeta doldu taştı. Bayram dolayısıyla belirli semtlere kurulan panayırlarda eğlenen Mısırlılar, çocuklarını da satın aldıkları şeker, balon ve oyuncaklarla sevindirdiler. Müslüman Kardeşler ise belirli bölgelerde halka bayram ikramında bulundu. Mübarek sonrası ilk defa Ramazan Bayramı kutlayan Mısırlıların coşkusu, yüzlerine yansıdı. Hürriyet dolu bir bayram kutlamanın önemine işaret eden Mansur Hasan, "Bu bayram diğer bayramlardan daha güzel. Hürriyet kokan bir bayram. Mübarek yok ve mutluyuz" diye duygularını ifade etti. Mısır'ın bazı camilerinde de bayram namazının ardından İsrail saldırılarında ölen Mısırlı 5 güvenlik görevlisi ile Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.