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Dünya

MÜBAREK: SALDIRININ AMACI ÜLKEDE DİN ÇATIŞMASI ÇIKARMAK KAHİRE (A.A)

02 Ocak 2011 09:23

-MÜBAREK: SALDIRININ AMACI ÜLKEDE DİN ÇATIŞMASI ÇIKARMAK KAHİRE (A.A) - 02.01.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki İskenderiye kentinde dün sabah saatlerinde bir kilisenin önünde meydana gelen patlamayla ilgili ''saldırının ülkede Müslüman-Hıristiyan çatışması çıkarmayı amaçladığını'' söyledi.  Mısır'ın resmi Nil Televizyonunda yayımlanan açıklamada Mübarek, ülkedeki tüm dini grupların Mısır vatandaşı olduğuna vurgu yaparak, Mısır ulusal kimliğinin tüm vatandaşlar için birlik ve beraberliğin adresi olduğunu ifade etti.  Hüsnü Mübarek, İskenderiye'deki patlamayla ilgili İçişleri Bakanlığının araştırma yaptığını da belirterek, olayın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılacağının altını çizdi.  Mısır İçişleri Bakanlığı, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiğini 83 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Bir hastane yetkilisinin özel Mehver Televizyonu'na verdiği bilgide, ölü sayısının 25'i bulabileceğini kaydetti.

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