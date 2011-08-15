-Mübarek mahkemeye sedyeyle getirildi KAHİRE (A.A) - 15.08.2011 - Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, yolsuzluk ve göstericilere ateş açılması emri verdiği suçlamasıyla yeniden yargıç karşısına çıkacağı mahkemeye sedyeyle getirildi. Devlet televizyonunun görüntülerine göre, duruşmanın yapılacağı polis akademisi binası yakınına helikopterle ulaştırılan 83 yaşındaki Mübarek, daha sonra ambulansla mahkeme binasının kapısına getirildi. Sedyede yatar vaziyette kafesin içine sokulan Mübarek, burada kendisiyle birlikte yargılanacak iki oğluyla kısa süreli konuştu. 11 Şubat'ta halk ayaklanmasıyla devrilen eski Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'in yargılanmasına bugün yeniden başlanıyor.