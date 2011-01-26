-MÜBAREK KARŞITI GÖSTERİLERDE 3 ÖLÜ KAHİRE (A.A) - 26.01.2011 - Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek aleyhinde binlerce kişinin gösteri yaptığı Mısır'da, gösteriler sırasında iki protestocu ve bir polis hayatını kaybetti. Mısır'ın kuzeyinde bulunan liman kenti Suez'de polisle göstericiler arasında çıkan çatımalar sırasında iki göstericinin öldüğü, polisin de ülkenin başkenti Kahire'de göstericiler tarafından dövülerek öldürüldüğü belirtildi. Tunus'taki halk ayaklanmasından esinlenen ve "Mübarek defol git", "Tunus çözümdür", "Ekmek, özgürlük, şeref", "Halk bu rejimin gitmesini istiyor" diye sloganlar atan Mısırlı göstericileri, polis, Kahire'nin merkezinde bulunan ve birçok resmi binaya yakın olan büyük Tahrir Meydanı'nda, bu sabaha karşı göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak dağıttı. El-Ahram Enstitüsünde görevli siyaset bilimcisi Amr el-Şobaki, Kahire'nin yanı sıra ülkenin kuzeyinde yer alan İskenderiye ve başka kentlerde düzenlenen gösterilerin, 1977 yılında ekmek fiyatının yükselmesinin tetiklediği ayaklanmalardan bu yana en önemli gösteriler olduğunu söyledi. Şobaki, "Çünkü gösteriler hem bütün ülkeye yayıldı hem de ülkenin bütün nüfusuna" dedi. Mısır İçişleri Bakanlığı dün yayımladığı mesajda, gösterilere son verilmesini istemiş ve Müslüman Kardeşler Örgütünü bu gösterilerden sorumlu tutmuştu. Müslüman Kardeşler ve ülkenin başta gelen laik muhalefet partisi Wafd, gösterilere ortak olmamakla birlikte, militanlarının gösterilere katılıp katılmamakta serbest olduğunu belirtmişlerdi. Polis yetkilileri, Kahire'de toplam 15 bin göstericiye karşı, 20 ile 30 bin polisin görevlendirildiğini açıkladı. Yetkililer, 15 bin göstericinden, 10 bininin Tahrir Meydanı'nda toplandığını kaydetti.