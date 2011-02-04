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Dünya

MÜBAREK: KAOSTAN KORKTUĞUM İÇİN İSTİFA ETMİYORUM WASHINGTON (A.A)

04 Şubat 2011 00:32

-MÜBAREK: KAOSTAN KORKTUĞUM İÇİN İSTİFA ETMİYORUM WASHINGTON (A.A) - 03.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, ülkeyi kaosa saracağından korktuğu için istifa etmediğini söyledi. Hüsnü Mübarek, Amerikan ABC televizyon kanalında Christiane Amanpour'a yaptığı açıklamada, yeterince cumhurbaşkanlığı yaptığını ve iktidarı şimdi bırakmak istediğini, ama ülkesini kaosun sarmasından korktuğundan bunu yapamadığını belirterek, Mısırlıların aralarında savaşmalarını görmek istemediğini kaydetti. Konu başlıkları internet sitesinde verilen röportaj daha sonra yayımlanacak.  -TEHLİKE VE GÖZALTINDAKİ GAZETECİLER- Öte yandan, Kanada Dışişleri Bakanı Lawrence Cannon, Mısır ordusundan ülkedeki gösteri ve çatışmaları izleyen gazetecilerin güvenliğini sağlamasını istedi. Cannon televizyonda yaptığı açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanlığından Mısır Büyükelçisini çağırarak, Ottawa'nın derin endişesini ve Mısır ordusunun gazetecilerin güvenliğini sağlaması talebini iletmesini istediğini belirtti. Kahire'de güvenlik güçleri tarafından görevlerini yaparken gözaltına alınan gazetecilerden Belçika'nın Le Soir muhabiri ile Fransız televizyon kanalı France 24'ün üç çalışanı ve üç Polonyalı gazeteci serbest bırakıldı. Brezilya televizyonunun bir kameramanı ile bir radyo muhabiri de serbest bırakıldıktan sonra sınırdışı edildi. Bu arada, Mısır'daki Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarında çalışanlar ve ailelerinden oluşan yaklaşık 300 kişi de ülkeden tahliye edilerek Kıbrıs Rum kesimine iki uçakla götürüldü.

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