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Dünya

Mübarek hakim karşısında KAHİRE (A.A)

05 Eylül 2011 16:50

-Mübarek hakim karşısında KAHİRE (A.A) - 05.09.2011 - Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin, halk ayaklanması esnasında güvenlik kuvvetlerine göstericilerin öldürülmesi emrini vermek, ülke kaynaklarını çıkarları için kullanmak ve yolsuzluk suçlamaları ile görülen davlarında üçüncü celse bugün yapılıyor.   Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Mübarek, oğulları ve El Adli mahkemeye geldi.  Geçen duruşmada mahkemenin canlı yayınlanması mahkeme kararı ile yasaklanmıştı. Bu nedenle mahkeme ile ilgili gelişmeleri medya gecikmeli olarak takip edebiliyor.  Mahkeme Başkanı Ahmet Fehmi Rifat'ın bu duruşmada, müdahil avukatlarının talepleri üzerine, göstericilerin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü iddiası ile ilgili Mısır Devlet Güvenlik Teşkilatı'ndan 4 tanığı dinleyeceği öğrenildi.    Mahkeme önünde toplanan muhalifler ve kayıp yakınları ile polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. 25 Ocak halk ayaklanması sırasında yakınlarını kaybeden ailelerden bazıları, izinleri bulunmasına rağmen mahkeme salonuna alınmadıklarını ileri sürdüler.  Mübarek ve El Adli'nin idamını isteyen muhalifler de mahkeme önünde gösteri yaptı. Mısır medyasına göre, mahkeme ve çevresinde 5 bin polis ile asker güvenliği sağlamakla görevlendirildi.  Mahkeme önünde bulunan Mübarek yanlıları da Mübarek'in posterlerini açarak eski rejimi destekleyen sloganlar attılar. Mübarek'in idam edilmemesini isteyen destekçileri, halk ayaklanması sonucunda Mısır'ın güçsüz düştüğünü öne sürdüler.  Mübarek'i savunmak için bu sabah Kahire'ye Kuveyt'ten 7 avukat geldi. Mısır Adalet Bakanlığı'na başvuran Kuveytli avukatlar, Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında Mübarek'in Kuveyt'i kurtarmak için gösterdiği çabaya karşılık, Mübarek'i savunacaklarını açıkladılar. Kuveytli avukatlar Mübarek'i savunmak için gönüllü olan 1700 Mısırlı avukata katıldı. Mısır Adalet Bakanlığı, gönüllü avukatlardan sadece 50'sinin görev yapmasına izin verileceğini açıkladı.       

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