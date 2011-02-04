Mübarek: Gidersem kaos olur

T24 -Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek protesto gösterilerinin 10. gününde nihayet “gitmek”ten söz etti. Mübarek dün Amerikan ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, 62 yıllık hizmetin yettiğini ve ayrılmak istediğini, ancak istifasının ülkede kargaşaya yol açmasından kortuğunu söyledi.



Mübarek, olaylardan Müslüman Kardeşleri sorumlu tutarken, görevi bırakması halinde iktidarı ele geçirecekleri iddiasında bulundu. Milliyet gazeteswinde yer alan haber şöyle:



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Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan Mübarek, olaylardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti ve Mısırlıların kendi aralarında savaşmalarını görmek istemediğini belirtti. Ancak muhalefet Mübarek’in bu sözleriyle de yine tatmin olmadı ve “O zaman istifasını hemen meclise sunsun ve gitsin” karşılığını verdi. Kahire’nin Tahrir Meydanı’nda toplanan muhalefete bugünkü “Gidiş Cuması” diye adlandırılan dev gösteri için katılımalar sürerken, “Bu (dün) gece son gece” şarkısı da göstericilerin dillerinden düşmedi.





Başbakan muhalefetten özür diledi



Muhalif göstericilerle rejim yanlılarının iki gündür çatıştığı Mısır’da muhalefetin Mübarek’e iktidarı bırakması için verdiği süre bugün dolarken, rejim bugünkü kilit gösteri öncesinde bir dizi adım atarak isyanı yatıştırmaya çalışıyor. Önceki günkü gösterilerde devreye girmeyerek Kahire’de Mübarek yanlılarının muhaliflere saldırmasını seyretmiş olan ordu dün göstericilerin arasına set çekmeye çalışırken, aynı saatlerde yabancı gazetecilerin de bulunduğu bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Ahmed Şefik, 10 kişinin öldüğü 800’den fazla kişinin yaralandığı olaylar için açıkça özür diledi. Şefik’in ardından, Başkan Yardımcısı Ömer Süleyman, Mübarek’in veya oğlu Cemal’in eylüldeki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Başsavcılıkça da bazı eski bakanlara seyahat yasağı konuldu ve tutuklanan bazı gençlerin serbest bırakılacağı açıklandı. Ancak bunlar da işe yaramadı.





200 yıllık ülkeler bize karışamaz



Dün muhalif ve rejim yanlısı protestocuların Kahire’deki çatışmasının hâlâ devam ettiği sırada basının önüne çıkan Şefik, “200 yıllık ülkeler bize ne yapacağımızı söylüyor. Biz 7 bin yıllık bir tarihin çocuklarıyız. Bu kabul edilemez” diye konuştu.



Kahire’de önceki gün başlayan çatışmalar dün tüm şiddetiyle devam etti. Ordu, isyanın sembolü haline gelen Tahrir Meydanı’nda konaklayan göstericilerin ateş yakıp kalabalıklara kahvaltı dağıttığı sabah saatlerinde, dört tank ve 50 askerle tampon bölge kurdu. Ancak meydana gelen Mübarek taraftarları barikatı aşıp protestoculara taş atmaya başladı.



Askerler tankları üzerlerine sürerek bu kişileri geri püskürtmeye çalışsa da, grup taş atmaya devam etti. El Arabiya televizyonu, öğle saatlerinde meydandan yoğun silah sesleri yükseldiğini duyurdu. İsyanın 10. gününde ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye’nin yanı sıra Süveyş ve İsmailiye’de de binlerce kişi toplanıp Mübarek karşıtı sloganlar attı. Kahire’nin banliyölerinden Şeyh Zuayyed’de de büyük bir süpermarket ateşe verildi.



Protestoculara yurt dışından da başta ABD olmak üzere destek giderek artarken, dün gece Başbakan Ahmed Şefik, İçişleri Bakanı’ndan bugünkü büyük gösterinin engellenmemesini talep ettiği bildirildi.





Taş cephanesi



Kahire’de en yoğun çatışmalar dün Tahrir Meydanı’na çıkan 6 Ekim Köprüsü’nde ve yakınındaki sokaklarda da yaşandı. Askerin müdahalesine rağmen karşılaşan gruplar birbirlerine taş attı. En az 50 kişinin yaralandığı çatıymalarda halk taşları kaldırımlardan sökerek bikirtirdi.



1 MİLYON TURİST



Mısır’da olaylar başladığından beri en az 1 milyon yabancı turist ülkeyi terk etti.



1 MİLYAR $



Mısır’da 9 gün iç inde ülkeyi terk eden turistlerin ekonomiye maliyeti 1 milyar doları geçti.



300



Ülkede 9 günde 300’den fazla insan öldü.



4000



Olaylarda en az 4 bin kişi yaralandı.





Yabancı medyaya baskı



Mısır'daki gelişmeleri dünyaya aktarmaya çalışan yabancı basın mensupları üzerinde baskılar artıyor.



El Cezire televizyonu, iki çalışanının gözaltına alındığını, bazı çalışanlarına da Mübarek yandaşları tarafından saldırıldığını duyundu.

Fransız haber kanalları TF1 ve France 24 ile İsveç kanalı SVT de muhabirlerinin Mısırlı güvenlik birimlerince gözaltına alındığını açıklayarak, baskıları kınadı. BBC muhabiri, Mısır istihbarat birimleri tarafından elleri kelepçelenerek gözaltına alındığını ve 3 saat sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı. Brezilyalı bir gazeteci ve kameraman ise Mısır makamları tarafından gözaltına alındıktan sonra sınırdışı edildi.