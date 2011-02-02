'Mübarek gidene kadar buradayız'

T24

Mübarek konuştu



'MEYDANI TERK ETMEYECEĞİZ'



Günlerdir yönetime karşı ayaklanmanın olduğu Mısır’da, Hüsnü Mübarek gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı ancak protestocular için bu yeterli olmadı.Hala, bugün milyonların toplandığı başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı’nda bulunan binlerce kişi, Mübarek’in açıklamalarına tepki gösterdi ve 'istifa ve ülkeyi terk et' taleplerini tekrarladı.İsyanın etkili oldıuğu kentlerden İskenderiye’den de Mübarek yanlıları ile protestocular arasında çatışma çıktığı haberleri geliyor.Mısır’da Hüsnü Mübarek’in açıklamalarını ve Tahrir Meydanı’ndki havayı, Kahire’de bulunan NTV Haber Müdürü Mete Çubukçu şu sözlerle aktardı:"Mübarek’in, aday olmayacağını açıkladığı konuşmasınnda dikkat çeken noktalar, yeni bir anayasa hazırlanacağı, barışçıl bir geçiş dönemi olacağı, politik partilerle diyalog kuralacağıydı. Mübarek ayrıca, "Bu partiler diyaloğu reddediyor. Kendi çıkarlarını Mısır’ın çıkarlarından önde tutuyorlar" dedi."Beni tarih yagılayacak ve Mısır’da öleceğim" sözleri de altı çizilmesi gereken noktalar. Mesaj, "" oldu.Bu açıklamalar muhalifleri tatmin etmedi. Bugün milyonların doldurduğu Tahrir Meydanı’nda hala binlerce kişi var. Buradaki mesaj ise, "Sen gitmeden biz gitmeyeceğiz" şeklinde. Gösteriler arttığı sürece Mübarek’in geri adım attığı görüldü ve Mübarek’e güven duyulmuyor. Dağılırlarsa Mübarek’in sözlerini tutmayacağı görüşü hakim.Ayrıca cuma günü başkanlık sarayına yürümeyi, Mübarek’in istifasının ve ülkeyi terk etmesinin talep edileceği belirtiliyor. Birkaç gün içinde ne olacak merakla beklenirken, Mübarek’in pozisyonu mu koruyacağı ya da ülkeyi terk mi edeceği merak edilen en önemli nokta."Mübarek’in açıklamalarının Tahrir Meydanı’nda nasıl yankılandığını, orada bulunan protestoculardan yüksek lisans öğrencisi Rasha Remzi NTV’de aktardı:"Buradaki herkes Mübarek’in konuşmasına öfke duydu. Bu konuşma devrimin taleplerini tamamiyle gözardı ediyor. Her şeyden önce ilk talebimiz Mübarek rejiminin bütününün gitmesi ve Mısır’ı terk etmesiydi.Bundan sonraki yol haritamız, devrimimize devam etmek yönünde. Meydanı terk etmeyeceğiz ve istediklerimizi elde edene kadar buradayız. Yeni bir rejim ve sistem istiyoruz.Mübarek’in konuşmasıyla ABD’nin planı uygulamaya konmaya çalışılıyor. Yine onların müttefiki olmaya devam etmesi için uygulanmaya konan bir plan bu. Mübarek yalnızca anayasanın 76. ve 77. maddelerinden bahsetti ama ama biz yeni bir anayasadan söz ediyoruz..."Öte yandan İskenderiye kentinde, Hüsnü Mübarek taraftarlarıyla muhalifler arasında çatışma çıktı.Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran tarafların arasına ordu birlikleri girmesine rağmen çatışmanın devam ettiği bildirildi.Görgü tanıkları, çatışmada çok sayıda yaralı olabileceğini ifade ettiler.