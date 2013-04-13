Mübarek davasının hakimi çekildi

Devrim sırasında göstericilerin öldürülmesi emrini vermekle suçlanan eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yeniden görülen davasına bakan hakim, davadan çekildiğini açıkladı.



Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Polis Akademisi binasındaki duruşmaya yine kafes içerisinde çıktı. Güneş gözlüğü takan Mübarek, gazetecilere el salladı.

Mahkeme hakimi Mustafa Hasan Abdullah davadan çekildiğini belirterek, dava dosyasını İstinaf Mahkemesi'ne gönderdi.

Duruşmanın yapıldığı binanın önünde Mübarek yanlıların çoğunlukta olması dikkati çekti. Duruşma salonunda avukatlar arasında sözlü atışmalar meydana geldi.

Mısır Başsavcılığı'nın mahkemede, suçlamalara ilişkin ulaşılan yeni delilleri sunması bekleniyordu.

Mısır Temyiz Mahkemesi, ocak ayında, göstericilerin öldürülmesi emrini verme suçlamasıyla yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Mübarek ile eski İçişleri Bakanı Habib el-Adli ve 6 yardımcısının davalarının yeniden görülmesine hükmetmişti.

Hakim Abdullah, geçen Ekim ayında "Deve Vakası" olarak bilinen davada yargılanan sanıklardan 24'ü hakkında beraat kararı vermişti.

Bu karar Mısır kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. 2011 yılındaki halk ayaklanması sırasında göstericilere develerle saldırı düzenlenmiş, olay kamuoyunda ''Deve Vakası'' olarak adlandırılmıştı.