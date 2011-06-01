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Dünya

Mübarek 3 Ağustos'ta hakim karşısında!

Mısır’ın resmi haber ajansı Eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ve iki oğlunun yargılandığı davanın tarihi belli oldu.

01 Haziran 2011 03:00

T24 - Mübarek ve iki oğlunun, göstericilerin öldürülmesi ve yolsuzluk nedeniyle yargılanacağı dava 3 Ağustos’ta başlayacak. 

Mısır’ın resmi haber ajansı Eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ve iki oğlunun yargılandığı davanın tarihi belli oldu.  



Haber ajansı Eski Devlet Başkanı’nın 18 günlük ayaklanma sırasında göstericileri öldürmek ve yolsuzluktan dolayı yargılanacağını davanın Ağustos’ta başlayacağını duyurdu. 

Bir adli kaynak da Hüsnü Mübarek ile oğulları Alaa ve Cemal'in Ocak ve Şubat ayılarındaki isyan sırasında göstericileri öldürmek ve yasa dışı yollardan mal edinmek suçlamalarıyla yargılanacağını belirtti. 

Aynı kaynak, Mübarek ve iki oğlu ile işadamı Hüseyin Salim'in, Ahmed Rifaat başkanlığında, Kahire'nin kuzeyindeki ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanmalarının beklendiğini söyledi. 


İLK CEZA GEÇEN HAFTA KESİLMİŞTİ

Daha önce Hüsnü Mübarek ve yönetimde görev alan iki yetkili, hükümet karşıtı gösterilerin yaşandığı dönemde cep telefonu iletişimini ve internet erişimini kesmekten dolayı toplam 540 milyon Mısır Paundu (90.64 milyon dolar) cezaya çarptırılmıştı. 

Mübarek halen Şarm El Şeyh'te bir hastanede tutuluyor. Sağlık durumu nedeniyle cezaevine nakledilmesi daha önce ertelenmişti. 


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