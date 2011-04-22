-MÜBAREK 15 GÜN DAHA GÖZALTINDA KAHİRE (A.A) - 22.04.2011 - Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in gözaltı süresi 15 gün uzatıldı. Mısır'ın Mena haber ajansına göre, Başsavcı Abdülmecit Mahmud, yolsuzluk ve hükümet karşıtı gösterilerde şiddet uygulanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Mübarek'in (82) gözaltı süresini 15 gün daha uzattı. Başsavcının sözcüsü Abdül El Said, savcıların ayrıntılı sorgulama yapmak için Mübarek'in tedavi gördüğü Şarm El Şeyh'teki hastaneye gittiğini söyledi. Mısır devlet televizyonu, Şubat ayında hükümet karşıtı gösteriler sonucu koltuğunu terk etmeye zorlanan Hüsnü Mübarek ve iki oğlu için 13 Nisanda gözaltı kararı alındığını duyurmuştu. Mübarek, hakkındaki soruşturmayla ilgili güney Sina savcısı tarafından sorgulanırken kalp krizi geçirince, 11 Şubat'ta halk ayaklanması sonucu devrilmesinden bu yana ikamet ettiği Şarm El Şeyh'te hastaneye kaldırılmıştı. Hüsnü Mübarek ve oğullarının gözaltı süresi 15 gün olarak açıklanmıştı.