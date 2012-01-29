-Mübadelede yaşamını yitirenler anıldı İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Türk-Yunan nüfus mübadelesi döneminde savaşlarda ve göç yollarında yaşamını yitirenler, İstanbul'da düzenlenen temsili törenle anıldı. Lozan Mübadilleri Vakfı ile Tuzla Sosyal Dayanışma ve Yardım Derneğinin işbirliğiyle, Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 89. yıl dönümü dolayısıyla Tuzla sahilinde anma töreni düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Mübadil aileleri, ellerindeki çiçeklerle, 10 yaşındayken Yunanistan'ın Yanya kentinden gelen mübadil Lütfü Karadağ'ı, o günün anısına temsili olarak Ümit gemisine bindirerek uğurladı. Karadağ'ın da içinde bulunduğu temsili gemi, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi sınırları içinde bulunan Tahaffuzhane (Karantina) önünde tekrar mübadiller tarafından karşılandı. Bugün 98 yaşında olan Karadağ yaptığı konuşmada, Yanya kentinde 1 Mayıs 1914'te doğduğunu ifade ederek, mübadele döneminde Yunanistan'dan Türkiye'ye çok zor şatlarda yolculuk yaptıklarını söyledi Lozan Anlaşması gereği, Yanya'nın Preveze Limanı'ndan Türkiye'ye ''Sulh'' isminde bir gemiyle yola çıktıklarını söyleyen Karadağ, 8 gün sonra 17 Temmuz 1924'te Tuzla'ya çok zor şartlarda vardıklarını kaydetti. Karadağ, mübadele olduğunda 10 yaşında olduğunu ifade ederek, ''Türkiye'de Tuzla'ya geldik. Tuzla Tahaffuzhanesi, eski ismiyle Sahil Sıhhiye Teşkilatı'nda ütüden geçirildik. Ertesi gün tekrar gemiye binerek Pendik'e gittik ve orada iskan olduk'' dedi. Türkiye'de de çok zor şartlar altında yaşamaya çalıştıklarını dile getiren Karadağ, ''Cumhuriyet kurulalı bir yıl olmuştu. Devlette de hiçbir şey yoktu. Meteliksizdik. Bize bir sabah çorbası bile veremedi devlet, yoktu çünkü. Ama yine de bizi Türkiye'ye getiren büyüklerimize, Atatürk'e şükranlarımızı devamlı hatırlıyoruz. Bu günde aynı hisleri yaşadık. Çok memnun oldum'' diye konuştu. Yıl dönümü etkinliği, Tuzla Sosyal Yardımlaşma Derneğindeki ikram ile sona erdi.