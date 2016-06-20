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Kültür-Sanat

Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatı tiyatro oluyor

Çığ'ın yaşamı, ‘Madem Ki Biliyorsun Neden Öğretmiyorsun’ adlı oyunla sahnelenecek

20 Haziran 2016 17:31

Sümerolog, tarihçi ve yazar Muazzez İlmiye Çığ’ın hayat hikayesinin bir tiyatro oyunu haline getiriliyor. 

Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden, bugün (20 Haziran 2016) 102 yaşına giren Çığ'ın yaşamı, ‘Madem Ki Biliyorsun Neden Öğretmiyorsun’ adlı oyunla sahnelenecek.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Ömer Köse yönetmenliğinde provalarına başlanan ve eylülde sahnelenmeye başlayacak oyunda Çığ’ı Şebnem Özinal canlandıracak.

Oyun, ‘Madem ki biliyorsun neden öğretmiyorsun’ adını, Çığ’ın çevirdiği bir Sümer tabletinde bulunan 4000 yıllık bir Sümer atasözünden alıyor. Bu sözün Sümerli şair ve eğitmen Ludingirra tarafından söylendiği belirtiliyor.

 

 

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