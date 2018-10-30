Muazzez Ersoy: Gözlerim kamaştı, saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil, adeta anıt

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı İstanbul Havalimanı olarak açıklanan yeni havalimanının açılışına çok sayıda ünlü katıldı. Şarkıcı Muazzez Ersoy da katılan ünlüler arasındaydı. Ersoy, "Bu güzel, insanı büyüleyen muhteşemlik karşısında çok etkilendim. Dev bir atmosfer. Tıpkı saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt" dedi.

İstanbul'un yeni havalimanı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Söz konusu açılışa sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, törene katılan sanatçılardan Hülya Koçyiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılını kutlayarak, "Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Cumhuriyetin 95. yılında bu eser muhteşem bir armağan, gurur verici. Gerçekten ihtişamından gözlerim kamaştı. Allah hayırlı ve bereketli yolculuklar nasip eylesin" dedi.

Sanatçı Muazzez Ersoy da İstanbul Havalimanı'nı muhteşem bulduğunu anlatarak, "Bu güzel, insanı büyüleyen muhteşemlik karşısında çok etkilendim. Dev bir atmosfer. Tıpkı saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.