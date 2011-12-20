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Muazzez Demiryürek'e Almanya'dan Federal Liyakat Nişanı SCHLESWIG (A.A)

20 Aralık 2011 15:39

-Muazzez Demiryürek'e Almanya'dan Federal Liyakat Nişanı SCHLESWIG (A.A) - 20.12.2011 - Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Schleswig kentinde yaşayan ve 30 yıldan beri gönüllü çalışmalarda bulunan Muazzez Demiryürek adlı Türk kadın, Almanya Cumhurbaşkanlığının Federal Liyakat Nişanına layık görüldü. Sosyal alanda yaptığı gönüllü çalışmalarından dolayı Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Peter Harry Carstensen tarafından Cumhurbaşkanlığına önerilen Demiryürek'e nişanı, 19 Ocak 2012 tarihinde Kiel kentindeki eyalet başbakanlığı binasında düzenlenecek bir törenle başbakanlık müsteşarı Arne Wulff tarafından verilecek. Almanya'ya 1975 yılında İstanbul'dan gelen Demiryürek, insanlara yardımcı olmayı sevdiği için gönüllü çalışmalarda bulunduğunu, Federal Liyakat Nişanı alacağı için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İslam dininin insana verdiği değerden bakarak insanlara yardım etmeyi ezelden beri severim. Böylece 1980 yılında kilise kuruluşlarında başladığım fahri çalışmalarımı, 1989 yılından bu yana, hala içinde olduğum bir kadınlar kuruluşunda sürdürmekteyim. Allah karşıma hep iyi insanları çıkardı. Ne Türkiye'de 'Almancı' ne de Almanya'da 'yabancı' oldum. Her iki ülkede de kendimi evimde hissediyorum" diye konuştu.

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