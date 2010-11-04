-MUAZZEZ ABACI'DAN ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - İstanbul'u sanatseverler, bu hafta da çeşitli kültür ve sanat etkinliklerini izleme fırsatı bulacak. Konuk şef Yoel Levi tarafından yönetilen Tekfen Filarmoni Orkestrası, yarın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında sahne alacak. Rus piyanist Denis Kozhukhin'in solist olarak sahne alacağı konserde, yerel çalgılarla eşlik edilen zengin repertuvar dinleyicilerin beğenisine sunulacak. 23 farklı ülkeden müzisyenin bulunduğu orkestra, sanatın beşeri farklılıkları nasıl bir zenginliğe dönüştürebildiğini müzikleriyle sahneye koyacak. Türk sanat müziğinin kilometre taşlarında Muazzez Abacı, Atatürk'ün ölümünün 72. yıl dönümünde sevdiği şarkıları Ghetto'da seslendirecek. Bu anlamlı konserde dinleyiciler, Atatürk'ü, keyif aldığı parçaları dinleyerek anacak. -ŞEHİRDE TİYATRO- Yiğit Sertdemir'in yazıp Tolga Yeter'in yönettiği ''Bekleme Salonu'' adlı oyun, 6 Kasıma kadar Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde perde açacak. Bir firmanın eleman ihtiyacını karşılamak için yaptığı mülakatta iki genç adam ve bir kadının bekleme odasında kilitli kalmalarının anlatıldığı oyunda, Cengiz Tangör, Ertuğrul Postoğlu, Zeynep Özyağcılar başrolleri paylaşıyor. Hırvat tiyatrosu yazarlarından Mate Matisic'in Bosna'da yaşanan savaştan sonra kaleme aldığı ''Bedensiz Kadın'', 7 Kasıma kadar Devlet Tİyatroları Küçük Sahne'de izleyicilerle buluşacak. Kazım Akşar'ın yönettiği oyunda, orta yaşlı bir kadının bedenini temizlemek istemesiyle emekli bir askerin savaş suçlarıyla dibe vuran vicdanını aklama süreci dramatik, zaman zaman da komik bir dille anlatılıyor. Hırvat tarafından olaya bakmasına rağmen, savaşta hiçbir tarafın yeterince temiz olmadığını da gözler önüne seren oyunda, Reha Özcan, Ahenk Demir, Gilman Peremeci, Uğur Hakan Güneri ve Gökalp Kulan rol aldı. İç mimar Metehan Özcan'ın mimari içerikli fotoğraflarından oluşan ''Vacum'' isimli sergisi, 10 Aralık tarihine kadar Lucca Art'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.Issız mekanların geçmişten bugüne ulaşan gerçek hikayeleriyle sanatçının kent ve mimarlık kültürü ekseninde mekanların dönüşümüne olan merakının birleşmesinden ortaya çıkan sergide, birbirinden farklı hikayeler fotoğraflarla anlatılıyor. Genç sanatçı Hande Şekerciler'in, ''Sıradakiler'' ismini verdiği desen ve gravürlerinden oluşan sergisi, 10 Kasımda Galeri Selvinde açılacak. Sanatçının, Arda Yalkın'la beraber yaptığı video çalışmasının eşliğinde izlenebilecek sergide, Şekerciler'in, vergi dairesi, nüfus müdürlüğü, okul, maaş kuyruğu gibi sıralardaki çileli bekleyişlerden esinlenerek ortaya çıkardığı eserler de yer alacak. Feminist sanatın sıklıkla işlediği konulara fanatizmden uzak bir tavırla yaklaşma çabası içerisinde sunulan sergi, 5 Kasıma kadar gezilebilecek.