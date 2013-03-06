Muayenehanelerini kapatan doktorlara ek mesai ücreti geliyor

Kabinedeki bayrak değişiminin ardından göreve gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Tam Gün Yasası'yla ilgili "Esnek mesai sistemine göre üniversite ve hastanelerde çalışan doktorlar, çalışma saati bitiminde özel muayenehanede çalışıyormuş gibi devletten mesai ücreti alacak." dedi. Üniversitelerden ayrılan hocaların geri kazanılması için esnek mesai formülü üzerinde durduklarını söyleyen Müezzinoğlu 'Tam Gün' yasasından dönüş olmayacağını belirtti.

Mehmet Müezzinoğlu, süt bankasıyla ilgili çekinceler hakkında da "Anneyle bebeği buluşturacak projeler geliştirilecek" şeklinde konuştu. Sistem tam anlamıyla oturana dek bir annenin bir tane süt çocuğu olacağını söyleyen Müezzinoğlu, "Çocuklar 25 yaşına kadar 5 kere bilgilendirilecek. Bakanlık olarak araştırma yapmaya, titiz davranmaya hazırız" idafelerini kullandı.

Yeni Şafak gazetesindeki Aybike Eroğlu imzalı habere göre, Albayrak Medya Grubu'nu Bayrampaşa'daki binasında ziyaret eden Sağlık Bakanı Türkiye'nin sağlık gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Üniversitelerdeki döner sermaye açığını kapatarak doktorların özel sektöre geçmesini engelleyecek yeni uygulamanın ayrıntıları Başbakan Erdoğan tarafından açıklanacağını da söyleyen Müezzinoğlu, projenin 14 Mart Tıp Bayramı'yla birlikte uygulamaya konmasının planlandığını ekledi.



Bir medeniyet projesi olacak



Türkiye'de sütanneliği konusunda hiçbir kaydın bulunmadığına işaret eden Bakan Müezzinoğlu, asırlardır uygulanan bir durumun daha sistematik uygulanabilir bir medeniyet projesi haline getirileceğini belirtti. Bakan Müezzinoğlu, 'Anne Sütü Projesi'yle 22 haftalık bebeği sağlıklı besleyebiliyorsak, sağlıklı büyüterek topluma kazandırabiliyorsak ve annelerimizi duyarlı hale getirebiliyorsak sıkıntımız olmayacak' dedi.



Her anneye bir süt çocuk



Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, süt bankasıyla ilgili çekincelerin tedbirlerle ortadan kaldırılacağını belirterek, 'Anneyle bebeği buluşturacak projeler geliştirilecek' dedi. Hakkâri'deki annenin Edirne'deki bir çocuğa süt verebileceği söyleyen Müezzinoğlu, projenin sosyal dayanışmanın da temel taşı olacağını belirtti. 'Projede dini zaruriyet olmamasına rağmen kız çocuğu emziren annenin sütü kız çocuğuna, erkek çocuğunu emziren annenin sütü de erkek çocuğuna verilecek' diyen Müezzinoğlu, sistem tam anlamıyla oturana dek bir annenin bir tane süt çocuğu olacağını söyledi. Sütkardeşlerin kayıt altına alınacağını da belirten Müezzinoğlu, 'Çocuklar 25 yaşına kadar 5 kere bilgilendirilecek. Bakanlık olarak araştırma yapmaya, titiz davranmaya hazırız' dedi.

8 Mart'ta İzmir'de kurulan altyapıyı inceleyecek olan Bakan, 'Düzenleme için 2 aylık süreye ihtiyacımız var' dedi. Bebek yoğun ünitelerinin bulunduğu tüm hastanelerde süt bankasının bulunacağını kaydeden Müezzinoğlu, kargaşanın olmaması için sütkardeşlerin kayıt altında tutulmasının en doğru yöntem olacağını vurguladı.



Dini hassasiyet fazlasıyla yeterli



Yeni Şafak yazarı İlahiyatçı Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koymaya hazırlandığı süt bankasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Projede bakanlığın hassasiyetini yerinde bulduğunu, hatta sütün birden fazla çocuğa ya da aynı cinsiyette çocuğa verilmesi gibi hassasiyetler konusunda İslam'da bir kısıtlama olmadığını dile getiren Karaman'ın görüşlerini Sağlık Bakanlığı'na da ilettiği öğrenildi. Bir ailenin birden fazla süt bebeğinin olmasının da dinen uygun olduğunu ifade eden Karaman süt anneliğin kayıt altına alınması meselesiyle ilgili olarak da şunları söyledi: 'Bugüne kadar hem kayıt altına alma hem de nüfusa işleme ihmal edilmiştir. Bu yüzden -bilmeden- evlenmiş süt kardeşler ortaya çıkıyor.'