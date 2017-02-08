Muayene katılım payı yüzde 20 ile 60 arasında arttı

Kamu, özel, üniversite hastanelerinde vatandaştan alınan muayene katılım payının yüzde 20 ile yüzde 60 arasında arttığı belirtildi. SGK ile anlaşmalı özel hastanede muayene olmanın bedeli 18 lira olurken aynı gün iki doktora muayene olmanın bedeli de 33 liraya çıktı.

Noyan Doğan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (8 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Bu yazıyı okumadan hastaneye gitmeyin!' başlıklı yazısı şöyle:

Kamu, özel, üniversite hastanelerinde vatandaştan alınan muayene katılım payı yüzde 20 ile yüzde 60 arasında arttı. SGK ile anlaşmalı özel hastanede muayene olmanın bedeli 18 lira oldu. Aynı gün iki doktora muayene olursanız cebinizden 33 lira çıkacak.

Vatandaşın, ister kamu olsun, ister özel, isterse de üniversite hastanelerinde muayene olmak için ödediği katkı payı yüzde 20 ile yüzde 60 arasında arttı. Bundan sonra, özel hastanede muayene olacaklar cebinden 15 lira, devlet hastanesinde muayene olacaklar ise 6 lira ödeyecek. Önce, bilmeyenler için muayene katılım payı nedir, kısaca ona değineyim, sonra konunun detayına gireyim. Genel sağlık sigortası kapsamında sigortalıların, emeklilerin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin; kamu, özel ayrımı olmaksızın tüm hastanelerde muayene olabilmek için ödedikleri ücrete, katılım payı deniyor. Bu para kime ödeniyor? Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK). Hastaneler bu ücreti hastadan alıyor, olduğu gibi SGK’ya iletiyor. Şimdi, ‘neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyuldu?’ diye soracaksınız. Tek bir gerekçesi var; o da, hastanelerin gereksiz yere kullanımının önüne geçmek. ‘Komşum bugün hastaneye gidiyor, ona eşlik edeyim, hazır gitmişken bir de muayene olayım’ diyenleri caydırmak için konulmuş bir uygulama. Şaka değil; gerçekten de muayene katılım bedeli alınmasının gerekçesi bu.

Ne ödeyeceksiniz?

İşte bu ücret, 2017 başından itibaren arttı. Peki, neydi de ne oldu? 2016’nın sonunda özel hastanede muayene olduğunuzda 12 lira katılım payı ödüyordunuz, şimdi 15 lira ödeyeceksiniz. Geçen sene devlet hastanesinde 5 lira muayene ücreti ödüyordunuz, şimdi cebinizden 6 lira çıkacak. Geçen sene üniversite hastanesine 5 lira öderken, artık 8 lira ödeyeceksiniz. Tabi, bu kadarla da sınırlı değil. Bir de hastalardan alınan ilaç katılım bedeli var. Bu da 3 kutu ilaca kadar 3 lira, 3 kutuya ilave her bir kutu için de 1 lira eczaneye ilaç katılım bedeli olarak ödeniyor. Kime ödeniyor? Sosyal Güvenlik Kurumu’na. Yani, bu paralar hastanelerin kasasına ya da eczacının cebine gitmiyor.

Daha açık şöyle anlatayım. Özel hastaneye gidip muayene oldunuz, doktor ilaç yazdı, eczaneden de ilacınızı aldınız, cebinizden ödeyeceğiniz para 18 lira. Kamu hastanesine giderseniz 9 lira.

2 doktora muayene

Daha bitmedi. Asıl ilginç olanı, aynı gün hastanede birkaç doktora muayene olursanız, her bir muayene için ayrı ayrı katılım bedeli ödenmesi. Diyelim ki, özel hastanede, dahiliye doktoruna muayene oldunuz ve bunun için de 15 lira katılım payını ödediniz. Rahatsızlığınızın dahiliye ile alakası olmadığı ortaya çıktı ve başka uzmanlığı olan doktora görünmeniz söylendi. Aynı gün o doktora da gittiniz. Bir 15 lira da ikinci muayene için ödüyorsunuz. Üçüncü bir doktora görünürseniz, bir 15 lira daha cebinizden çıkıyor. Şunu da belirteyim, SGK’nın, ikinci muayene için sizin adınıza özel hastaneye ödediği tutar, 14 lira. Özetleyecek olursak; SGK ile anlaşmalı özel hastaneye gider, aynı gün içinde iki doktora muayene olursanız, ilaç katılım bedeli ile birlikte cebinizden çıkacak tutar 33 lira.

Ek ikramiye için başvurular başladı

30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerinin ek ikramiye alabilmeleri için müracaatlar başladı. Bir yıl içinde başvurmayanlar haktan yararlanamayacak. 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerinin, ek ikramiye alabilmeleri için yasal başvuru süresi başladı. Bir yıl içinde başvuru yapacak olanlara ikramiyeleri ödenecek, bir yılı geçirenler haktan yararlanamayacak. SGK, kimlerin, nasıl ikramiye alacağına yönelik açıklama yaptı. Buna göre, 2015’in Temmuz ayından önce emekli olanların kendisi ya da bu tarihten önce vefat edenlerin kanuni varisleri, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ek ikramiye alabilecek. Ödenecek ikramiyeler, görevden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık üzerinden ve aylıkların başlangıç tarihindeki katsayıları esas alınarak hesaplanacak. Ek ikramiyenin 7 bin 500 lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihine göre üç ay içinde ödenecek. 7 bin 500 liranın üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte 2018’in aynı ayı içerisinde ödenecek.

Davalar ne olacak?

Ek ikramiye için başvurular ise, yasanın yürürlüğe girdiği Ocak ayının 27’sinde başladı ve bir yıl boyunca da devam edecek. Süre, 27 Ocak 2018’de dolacak. Bu tarihten sonra başvuru yapacaklar, ikramiye hakkından yararlanamayacak. Bugüne kadar ikramiye talebi için müracaat etmiş, ancak dava açmamış olanlar, yasanın uygulamaya girdiği 27 Ocak 2017 tarihi ile birlikte başvurmuş sayılacak, yeniden müracaat etmelerine gerek kalmayacak. Önceden dava açmış olanlar ve davası devam edenlerin de başvuru yapmaları gerekmeyecek, dava öncesi yapmış oldukları başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ikramiyeleri üç ay içinde ödenecek. Daha önce bu konuda açılmış tüm davalar düşecek.