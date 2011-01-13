Muammer Karaca Tiyatrosu otel oluyor

Mehmet Demirkaya / T24





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ünlü tiyatro sanatçısı Muammer Karaca’nın adını taşıyan ve pek çok tiyatro sanatçısının yetiştiği Muammer Karaca Tiyatrosu’nu turizmin hizmetine sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki ünlü Muammer Karaca Tiyatrosu’nun bulunduğu arazi ile ilgili imar planı değişikliği teklifini görüştü.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal kültürel tesis alanında bulunan söz konusu yerin turizm alanına alınmasını istedi.

İmar planı değişikliği teklifiyle ilgili olarak Belediye Meclisi’nde bir konuşma yapan CHP’li meclis üyesi yüksek mimar Mehmet Yıldız, söz konusu yerin kültürel tesis olarak kalmasını istedi. Yıldız şunları söyledi:

“Beyoğlu Koruma planı meclisimizden yeni, 25/11/2010 tarihinde geçti. Koruma planlarını yapılışı diğer planlara göre çok daha titiz çalışma ile yapılır. Neden o plan içinde değerlendirilmedi. Beyoğlu’nda Türk tiyatrosuna emek vermiş oyuncuların sahne aldıkları bir tiyatro binasının neden kültür tesisi olarak kullanılmadığını anlamak mümkün değildir. Sosyal ve Kültürel alan olarak neden korunmuyor. CHP grubu buna ret verecektir.”

Kullanarak koruma

CHP’nin eleştirisi üzerine söz alan AKP’li İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş ise şunları söyledi:

“Bahse konu yer 632 metrekarelik bir alan. Üzerinde tescilli bir yapı var. Bu yapının ihyasına yönelik bir rapordur bu aynı zamanda. O tescilli eser dışında yapı yapılamaz notu var. İstanbul’da Turizm ve kültürü yan yana düşünüldüğünde bizim bu konulardaki hassasiyetimiz ortada. Yapı kullanılarak korunsun kanaatindeyiz.”

Konuşmalardan sonra yapılan oylamada, söz konusu plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

Değişikliğe göre, söz konusu bina turizm alanı dışında iskan edilemeyecek. Binada bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamayacak. Değişikliğe ayrıca “parselde tescilli eser dışında yapı yapılamaz” plan notu eklendi.