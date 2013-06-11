Muammer Güler'in 'polis molotof kullandı' yorumu: Kuyruklu yalan

Hülya Karabağlı/ Ankara

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Taksim Meydanı’na sabah yapılan operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Güler, ‘Polis Molotof kokteyli atıyor’ iddialarına ‘kuyruklu yalan’ yanıtı verdi. Güler. Meclis’te AKP Grup toplantısı başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Müdahalenin hayatı normalleştirme adına yapıldığını söyleyen Güler, “"Lastik yakarak, havai fişek atarak, molotof kokteylleri atarak, çelik bilyelerle yapılan saldırıların tolare edilecek bir yanı yok" dedi.

Güler, Taksim'de erken saatte yapılan müdahalede eylemcilerin arasında sivil polislerin de bulunduğu iddialarının incelendiğini bildirerek, "Sosyal medyada geçiyor, 'polis molotof kokteyli atıyor'. Var mı göreniniz? O eylemcilerin içine polis giremez. Bunlar kuyruklu yalan".