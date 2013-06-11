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Politika

Muammer Güler'in 'polis molotof kullandı' yorumu: Kuyruklu yalan

İçişleri Bakanı Muammer Güler, bu sabah Taksim Meydanı'ndaki müdahalenin hayatı normalleştirme adına yapıldığını belirtti

11 Haziran 2013 16:02

Hülya Karabağlı/ Ankara 

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Taksim Meydanı’na sabah yapılan  operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığını  söyledi.  Güler,  ‘Polis Molotof kokteyli atıyor’ iddialarına ‘kuyruklu yalan’  yanıtı verdi. Güler. Meclis’te  AKP Grup toplantısı  başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Müdahalenin hayatı normalleştirme adına yapıldığını söyleyen Güler, “"Lastik yakarak, havai fişek atarak, molotof kokteylleri atarak, çelik bilyelerle yapılan saldırıların tolare edilecek bir yanı yok" dedi.
Güler,  Taksim'de erken saatte  yapılan  müdahalede  eylemcilerin arasında sivil polislerin de bulunduğu iddialarının incelendiğini bildirerek, "Sosyal medyada geçiyor, 'polis molotof kokteyli atıyor'. Var mı göreniniz? O eylemcilerin içine polis giremez. Bunlar kuyruklu yalan".

 

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