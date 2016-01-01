Muammer Güler'in oğlu Barış Güler iflas mı etti?

Sözcü gazetesi, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in iflas ettiğini ileri sürdü.

Haberde, Güler'in bir şirketini sattığı, diğer şirketini ise kapattığı iddia edildi. Güler'in diğer üç şirketinin de tasfiye halinde alacaklılarını beklediği öne sürüldü.

Barış Güler'in tasfiye halinde olan ve kapandığı iddia edilen şirketleri şöyle:

Tasfiye halindekiler:

BİONET Endüstriyel Ürünleri Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi

BBS Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi

INNOVA Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Kapatılanlar:

BBS Turizm Eğitim Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Aşk Beslenme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi