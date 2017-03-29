“Muammer Güler, Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan da ABD’ye gitse tutuklanır”

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi, eski savcı ve 24. Dönem milletvekili Ali Özgündüz, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Reza Zarrab hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ABD’de tutuklanmasını değerlendirdi.

ABD’de bankacılık hileleri yoluyla ambargoyu delme ve kara para aklama gibi suçlarla ilgili soruşturmaların devam ettiğine dikkat çeken Özgündüz, “Bu dosyada adı geçen bizim finans sektöründeki yönetici, bürokrat ve siyasiler giderken tutuklanır demiştim son olay bunun bir göstergesi. Bana göre, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan da gitse tutuklanır, o günden beri gidemiyorlar bildiğim kadarıyla” dedi.

Zarrab'a yardımcı olmakla suçlanıyor

Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'nin New York kentinde bulunan JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Atilla, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran'a uygulanan yaptırımları delmekle suçlanan İran asıllı Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'a, İran'la para akışı konusunda yardımcı olmakla suçlanıyor. New York Başsavcılığı da açıklamasında, Atilla'nın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etmekten 20 yıl, bankacılıkta sahtecilikten de 30 yıl hapis cezası istemiyle yargılanabileceği ifade edildi.

Zarrab halen tutuklu Zarrab halen tutuklu

Türkiye’de 17-25 Aralık rüşvet operasyonunda yakalanıp 70 gün hapis yattıktan sonra serbest kalan işadamı Reza Zarrab, İran’a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından dolayı Miami’de tutuklanmıştı.

TBMM’de soruşturma komisyonu kurulmuştu

TBMM’de 17-25 yolsuzluk olayları 24. Yasama döneminde 4 eski bakanla ilgili iddiaları soruşturma komisyonu kurarak incelemişti. O dönemde Ali Gündüz, “4 eski bakan hakkında iddialar ve deliller” başlıklı bir çalışma yapmış ve paylaşmıştı.