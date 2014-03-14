Muammer Güler: Başbakan'a Gezi için yalvardım yakardım, Nuh dedi peygamber demedi

17 Aralık yolsuzluk soruşturması ardından istifa eden eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının gözaltı listesinde ismi geçen işadamı Orhan Cemal Kalyoncu arasında geçtiği öne sürülen bir telefon görüşmesi yayımlandı. 1 Haziran 2013’te, saat 17.00 sularında geçtiği iddia edilen görüşmede, Güler Gezi Parkı eylemlerine ilişkin gelişmeleri Kalyoncu’ya aktarıyor. Görüşme boyunca sık sık eylemcilere küfreden Güler, “o direnişçilerin basın açıklaması için izin istediğini” söylüyor ve izin vermekten yana olduğunu ifade ediyor. Başbakan Tayyip Erdoğan olduğu düşünülen kişi için “Nuh diyor peygamber demiyor” ifadesini kullanan Güler, Başbakan’ın aklında Ankara’da uzun süreli çadır eylemi yapan Tekel işçileri örneğinin olduğunu söylüyor. Güler, kendi önerisini anlatırken “Kim kalıyorsa kalsın, iki gün sonra kulaklarından tutar geçmişini siker atarım” ifadesini kullanıyor.

Twitter’da “Haramzadeler” adlı hesaptan yeni bir ses kaydı paylaşıldı. 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak geçen Orhan Kemal Kalyoncu ile dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler arasında geçtiği iddia edilen konuşmada Gezi Parkı eylemcilerine müdahale edilen günlerde Başbakan Erdoğan’ın aldığı tavır konuşuluyor. Sol ve İnternethaber gibi çeşitli mecralarda haberleştirilen kaydın özeti şöyle:

‘İkisini de mi yakmışlar ibneler’

Güler, Gezi Parkı’nda bulunan bir şantiyenin sahibi olduğu için Kalyoncu’ya “terör mağdurusun” diyor ve tutanak tutmalarını tavsiye ediyor. “5233 Sayılı Kanun’a göre terörden mağdur olanları şeyinden karşılayalım” diyen Güler, şantiyeyi yakanlar için “Nasıl şerefsizler görüyor musun” dedikten sonra şantiyeyi polislerin de kullanıp kullanmadığını soruyor. İki şantiyenin ayrı olduğunu söyleyen Kalyoncu’ya yanıt olarak Muammer Güler, “İkisini de mi yakmışlar ibneler” ifadesini kullanıyor. Kalyoncu’dan “Yok bizimkini ı camlar mamları kırıp dökmüşler, sizinkini yaktılar” yanıtını alan Güler, gülerek“Sen yakmışsındır onları” diyor.

‘Yalvardım, yakardım; Nuh diyor…’

Muammer Güler, konuşmanın devamında “Bu bilgi aramızda kalsın, Yalçın Hoca’ya filan söyleme” notunu düşerek “Yalvardım, yalvardım, yakardım. Ya en sonunda… Abi, abi Nuh diyor, peygamber demiyor” diyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’dan bahsettiği düşünülen Güler, “Onların da hiçbirinin gücü filan yetmiyor. Gene en sonunda kaldı bana, Vali Hüseyin’e (Hüseyin Avni Mutlu), müdür Hüseyin’e (dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın), yemin ediyorum vallahi etme eyleme dedik, bi daha yapmayız” ifadesini kullanıyor.

Güler, Kalyoncu’nun “Abi hiç (Kemal) Kılıçdaroğlu ile konuştunuz mu” sorusu üzerine şu yanıtı veriyor:

“Abi Kılıçdaroğlu ile konuşacaktım ama sonradan biz şey yapınca, Başbakan ikna edince gerek kalmadı, buyursun gelsin işte aha.”

‘Kalsınlar, iki gün sonra siker atarım’

Kalyoncu’nun “Ama gece burada kalırlarsa birkaç gün, o doğru olur mu” sorusuna karşılık olarak Güler, “Abicim kim kalıyorsa kalsın, iki gün sonra kulaklarından tutar geçmişini siker atarım onların hepsini” diyor. Güler, önerisini “Bu gece kalır, yarın kalır, sonra ne kadar kalacak ağabeycim. Sabaha karşı vallahi hepsini kulağından tutup atarım vallahi siktirsin” ifadeleriyle anlatmaya devam ediyor.

Kalyoncu’dan “Eline sağlık abi” karşılığını alan Güler, “o direnişçiler” dediği eylemcilerin kendisinden Gezi Parkı’nda basın açıklaması yapmak için izin istediklerini anlatıyor. Ancak Başbakan’ için “Nuh diyor, peygamber demiyor” diyen Güler, Başbakan’ın aklında Ankara’da uzun süreli çadır eylemi yapan Tekel işçileri örneğinin olduğunu söylüyor. Güler olduğu iddia edilen kişi konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullanıyor:

“Siz de şeysiniz, işte yoruldunuz. Biz de yorulduk, bir açıklama yapalım geçip gidelim. Yok kardeşim ya. Başbakan’ın kafasında şey var, Tekel işçileri geldiler Ankara’da bir daha çıkmadılar ya buradan. (…) Buradan da çıkmazlar gibilerinden. Efendim, çıkartır atarız ya, ne olacak? Bir şey olmaz ki ya oradaki netice oradaki vatandaş…”

Kaydın devamında, Kalyoncu, “İnşallah abi, ölüm mölüm olmasın da” dedikten sonra Güler, “Aman abi, ne diyosun ağabeycim” karşılığını veriyor. Güler, Kalyoncu’nun “Ne kadar zor abi imtihanla başladın bu işe” sözleri üzerine “Sen dünden beri çektiğimizi bir görsen. Bir de burası mı, şu anda Türkiye’de 32 tane ayrı ilde eylem var abi. Ankara’da şu anda görsen, her şey, herkes ayakta” diyor. Muammer Güler, telefon görüşmesinin sonunda İçişleri Bakanlığı önünde eylem olduğunu söylüyor ve gülerek “Biz de buradan bakıyoruz” diyor.