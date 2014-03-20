Muammer Güler amcasını kaybetti

17 Aralık yolsuzlık ve rüşvet operasyonu sonrası görevinden istifa eden eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in amcası Abdulrezzak Güler (88) hayatını kaybetti. Amcasının cenaze törenine katılan Muammer Güler, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye Meclis’ten bir tek CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın katıldı. Cenazeye AKP'den hiç kimsenin katılmaması dikkat çekti.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, emekli öğretmen Abdulrezzak Güler, 3 yıldır kaldığı Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Huzurevi’nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Abdulrezzak Güler’in cenazesi bugün Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Fatih Camii’ne getirildi. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler cenaze törenine eşi Neval Güler ile katıldı.

Vakıf duyurdu

Cenazeye Meclis’ten bir tek CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayayadın katıldı. Edinilen bilgilere göre, Bakan Güler mesai arkadaşlarına cenaze ile ilgili haber vermedi. Cenazeye katılanların tamamının Mardinli oldukları öğrenildi. Cenaze bilgisini ise, Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın (MAREV) duyurduğu öğrenildi.

Camiinin Zeytinburnu’nda bulunması nedeni ile törene AKP'li Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı. Kendisi de Mardinli olan Ayaaydın’ın vefat eden Güler’i daha önceden tanıdığı öğrenildi.

Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Abdulrezzak Güler’in cenazesi, Kazlıçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

