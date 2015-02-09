Muammer Güler açıkladı: Milletvekili adayı olacak mı?

AKP Mardin Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, milletvekili genel seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, 2011'de Mardin milletvekili olarak seçildiğini ve 2013 yılında da İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlattı.

"17-25 Aralık 2013 tarihlerinde bazı emniyet görevlileri ve yargı mensuplarınca yürütülen 'yolsuzluk kılıflı kumpas operasyonları' girişimleriyle; Türkiye'de siyasetin, millet iradesine rağmen yeniden dizayn edilmeye çalışıldığını" ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Bu suretle de başta kurucu liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, partimizi ve doğrudan AK Parti iktidarını hedef alan bir darbe teşebbüsünde bulunulmuştur. Bu süreçte, kendi isteğimle bakanlık görevinden ayrıldım ve hakkımda Türkiye Büyük Millet Meclisince soruşturma komisyonu kurulmasını talep ettim. Söz konusu darbe girişimi sonrasında yürütülen ve halen devam eden adli, idari ve disiplin soruşturmaları sonucunda, birçok hukuksuz işlemler tespit edilmiş ve bunları yapan görevlilerle ilgili gerçekler ortaya çıkarılmıştır.

43 yıla yakın bir süredir, mülki idare amiri ve milletvekili sıfatıyla; her kademede devletime ve milletime onurla hizmet vermeye çalıştım. Misyonuna, yeni Türkiye tasavvuruna, Çözüm Süreci çalışmalarına ve hizmet anlayışına yürekten inandığım, Adalet ve Kalkınma Partisine ve onun ilkelerine daima bağlı kaldım. Bundan sonraki siyasi çalışmalarımı, aynı inançlar doğrultusunda ve parlamentodışında sürdürmek amacıyla; önümüzdeki milletvekili genel seçiminde aday olmayacağım. Yaşamım boyunca ülkemin, partimin ve vekilleri olmaktan gurur duyduğum kadirşinas Mardinli hemşehrilerimin hizmetinde olmaya devam edeceğim."