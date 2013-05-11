Muammer Güler: 40 kişi öldü, 29'u ağır 100 kişi de yaralandı

Hatay - Reyhanlı ilçesinde saat 13.55'te belediye ve PTT binası yakınlarında iki patlama meydana geldi.

Bomba yüklü araçların infilak etmesi sonucu gerçekleştiği belirtilen patlamalar, ilçede büyük panik yarattı. Patlamaların ardından bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Reyhanlı ve Hatay'daki hastanelere taşındı. Bölgeden ölü ve yaralı sayısı konusunda çelişkili bilgiler geldi.



NTV'ye konuşan İçişleri Bakanı Muammer Güler, patlamalarda 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29'u ağır 100 kişinin de yaralandığını söyledi.

Patlamaların şiddetli olması nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlamaların etkisiyle ahşap bir evin çöktüğü belirtildi. Bölgedeki 8 araç hurdaya döndü, çok sayıda bina da zarar gördü. Ekipler, hasar gören evlerin enkazında kalanlar olma ihtimali nedeniye çalışma yapıyor.

Olayın ardından ilçede elektrikler kesilirken, vatandaşlar ilçeyi terk etmeye başladı.

Bölgedeki ekipler, patlamaların nedenine ilişkin ayrıntılı bir şekilde inceleme yapıyor.