Muammer Durak yeniden Maliye Müfettişleri Derneği Başkanı seçildi

Maliye Müfettişleri Derneği’nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Nisan Pazar günü Ankara’da yapıldı.

Maliye Müfettişleri Derneği Başkanlığı’na yeniden seçilen Muammer Durak yaptığı konuşmada “Maliye Teftiş Kurulu’nun kapatılmasının kesinlikle hatalı, isabetsiz ve ülke yararına olmadığına dair görüşlerimizi bugüne kadar her platformda açıklamaya çalıştık. Maalesef son gelişmeler görüşlerimizin haklı olduğunu teyit etmektedir" dedi.

Muammer Durak, "İbn-i Sina, 'Aklı; olmuş olanlardan olacak olanları çıkarmaya yarayan manevi bir güç' olarak tanımlamıştır. Bugün ülkemizin zor bir dönemden geçtiği hepimizin malumudur ve bu konuda düşünmemiz gerektiğini dikkatlerinize sunmak istiyorum" diye konuştu.

Muammer Durak, şunları söyledi:

"Devlet adamı yetiştiren Maliye Teftiş Kurulunun ihyası ile sorunların çözümüne önemli bir katkı yapacağına inanıyoruz..

Kamu mali yönetim ve denetiminde kesintisiz olarak 137 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde gururla devletimize ve yüce milletimize hizmet etmiş bulunan; Maliye Teftiş Kurulu'nun yeniden açılacağına dair inancımızı muhafaza ediyoruz.

Keyfiyeti bu konuda yetkili olan mercilerin dikkat ve ilgilerine bir kez daha sunmak istiyoruz."

Üye listesi

Olağan genel kurulda yapılan seçim sonucunda; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Değerlendirme Kurulu ile Haysiyet Divanı üyelikleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu 'asil' üyeleri

1. Muammer DURAK

2. Ferruh TUNÇ

3. Kürşat ÖZGÜLER

4. Arif KAPANOĞLU

5. Cebrail YILMAZER

6. Mehmet Vasıf ULUSOY

Yönetim Kurulu 'yedek' üyeleri

1. Alper DEMİR

2. İsmail DOLMACI

3. Metin SOLAK

4. Ahmet Veysel ÖZER

5. Selçuk SEVİNÇ

Denetleme Kurulu 'asıl' üyeleri

1. Dursun TORLAKCIK

2. Ahmet GÜROL

3. Abdullah SARAÇ

Denetleme Kurulu 'yedek' üyeleri

1. M.Fazıl ASYA

2. Şaban KÜÇÜK

3. Kamil KARATEPE

Araştırma Kurulu üyeleri

1. Ali YERLİ

2. Mehmet Hakan DURSUN

3. Fatih KARACA

4. Ömer Nuri TÜRKŞEN

Haysiyet Divanı üyeleri

1. Biltekin ÖZDEMİR

2. Nuri DEĞER

3. Ahmet ŞİRİN