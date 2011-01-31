-MUAMMER AKSOY MEZARI BAŞINDA ANILDI ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Prof. Dr. Muammer Aksoy, öldürülüşünün 21. yılında mezarı başında anıldı. Aksoy'un, Cebeci Asri Mezarlığındaki mezarı başında düzenlenen törene, eşi Ülkü ile çocukları Işık ve Arın Aksoy'un yanı sıra CHP Ankara milletvekilleri Önder Sav ve Hakkı Suha Okay, CHP Ankara İl Başkanı Tarık Şengül, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ile Aksoy ailesinin dostları katıldı. Törende, bir dakikalık saygı duruşunun ardından, konuşmalar yapıldı. Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Erol Aras, Aksoy'un değerinin her geçen gün daha da çok anlaşıldığını belirterek, onun gösterdiği yolda daha dikkatli bir şekilde yol almaları gerektiğini söyledi. Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Hamit Baykara ise gerçek Atatürkçü, dürüst ve inançlı kavga adamı Muammer Aksoy'u, 21 yıl önce bugün kaybettiklerini ifade ederek, ''Aksoy, ülkenin geriye doğru adımlar atar hale geldiği konusunda bizi uyarmıştı'' dedi. ''Gerçek aydın ve yurtseverlerin, baskı altına alındıklarını'' savunan Baykara, buna karşı hukuk fakültelerinden ses çıkmazken, sadece birkaç baro tarafından tepki gösterildiğini belirtti. Baykara, Aksoy'un, laikliğe ve hukuka olan inancıyla yol göstermeye devam ettiğini sözlerine ekledi. CHP Ankara İl Başkanı Tarık Şengül ise ''Türkiye'nin karanlığa götürülme projesi kapsamında, aydınlar ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'nin birikimi, şer güçlere izin vermeyecek kadar büyüktür'' diye konuştu. CHP Ankara Milletvekili Önder Sav da aradan geçen zamanın, Aksoy'u unutturamadığını, bu zaman zarfında yerinin de doldurulamadığını söyledi. Sav, Aksoy'un, bedel ödeyeceğini bilerek düşüncelerinden ve yaşamından ödün vermeden kavgasını verdiğini de dile getirdi. Türkiye Cumhuriyetinin, böyle bir savunucusunu koruyamadığını ifade eden Sav, ''Tetiği çeken parmaklara hükmedenler yakalanamadı. Aksoy cinayeti, diğer faili meçhuller arasına katıldı. Biz laikleri, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarını yıldırdıklarını düşünüyorlarsa aldanıyorlar'' dedi. Sözlerini, ''Hoşçakal büyük usta'' diye tamamlayan Sav, daha sonra Aksoy'un mezarına karanfil bırakarak, mum yaktı.