-Muallim: Protokol yerine getirildi ŞAM (A.A) - 24.01.2012 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye'nin Arap Birliği ile imzaladığı protokolün gereklerini yerine getirdiğini, Arap gözlemci raporunun da bunu kanıtladığını söyledi. Muallim bugün Dışişleri Bakanlığı konutunda düzenlediği basın toplantısında, "Arap Birliği'nin Suriye hakkında almış olduğu kararlarla ilgili Suriye'nin tutumunun net olduğu, Suriye'nin kendine düşenleri yerine getirdiğini ancak Arap Birliği'nin krizi tırmandırdığı" yönündeki düşüncesini dile getirdi. Muallim, Arap Birliği'nin Suriye'ye gözlemci göndermek istediğini, Suriye'nin de bunu kabul ettiğini ve konuyla ilgili bir protokolün imzalandığını, ancak buna rağmen Arap Birliği'ndeki bazı ülkelerin bu gözlemci raporundan rahatsız olduklarını belirtti. Arap Birliği'nin Suriye konusunun "Arap çözümü çerçevesinde çözmek" yerine konuyu uluslararası kamuoyuna taşımak istediğini ve bunun için adımlar attığını ifade eden Muallim, "Biz görüyoruz ki Arap Birliği çözümü yok olmuştur" dedi. Muallim bununla ilgili bazı Arap ülkelerini kastederek, "Utanmıyorsanız istediğinizi yapın" ifadelerini kullandı. Suriye'nin egemenliğine gölge düşürecek kararları kabul etmeyeceğini vurgulayan Muallim, bazı Arap ülkelerinin, sürekli olarak Suriye halkının çıkarlarını korumaya çalıştığını söylemesine rağmen sürekli ekonomik yaptırımlar açıkladığını ve Suriye halkının yaşamakta olduğu ekonomik sıkıntıların yarısının sebebinin bu yaptırımlar olduğunu belirtti. Velid Muallim, Arap gözlemci heyetin başkanı General Muhammed Ahmet Mustafa El Dabi'nin Arap Birliği'ne sunduğu raporun Suriye'de silahlı grupların varlığını, bu grupların eylemlerini, Suriye'nin birçok bölgeden orduyu çektiğini, tutukluların salıverildiğini ve basın mensuplarının ülkeye girip çalışmalarına izin verdiğini kanıtladığını söyledi. Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın daha önce açıklamış olduğu reform programına atıfta bulunarak, reformların ilan edildiği programda yerine getirileceğini anlatan Muallim, Beşşar Esad'ın Suriye'nin demokratik adımlar atacağını, hazırlanacak anayasanın bir veya iki hafta içerisinde referanduma sunulacağı gibi konuları daha önce belirttiğini söyledi. Muallim, kendilerine sürekli demokrasi dersi veren Arap ülkelerinin isterlerse bundan faydalanabileceklerini ifade ederek, "Eğer istiyorlarsa onlara bu konuda yardımcı olmaya hazırız" dedi. Suriye'deki krizle ilgili olarak çözümün Suriye halkının katılımıyla olacağını anlatan Muallim, bazı basın mensuplarının, Rusya'dan gelen son açıklamaları örnek göstererek, Rusya'nın tavır değiştirdiği yönündeki haberlerin doğru olup olmadığının sorması üzerine, "Rusya ile ilişkilerimiz çok sıkı, kimse bundan şüphe edemez" şeklinde cevap verdi.