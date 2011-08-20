-Muafiyet sınırı yarıya indi ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Yurt dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla gelen eşyadaki muafiyet sınırı, 150 avrodan 75 avroya düşürüldü. Bakanlar Kurulu, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe yeni düzenlemede, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya ile ilgili önemli değişikliklere gidildi. Buna göre, Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 75 avroyu geçmeyen eşyaya muafiyet uygulanacak. Yeni düzenlemede, ''ticari miktar ve mahiyet'' ayrımı ortadan kaldırılırken, gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilere gelen eşya da, muafiyet kapsamına alındı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, PTT ve kargo işletmeleri nezdinde yaptıkları bir araştırmaya göre, yurt dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın yüzde 95'inin 75 avronun altında olduğunun belirlendiğini bildirdi. -Diğer hükümler- Gemilerin serbest dolaşıma girişiyle ilgili maddede yapılan düzenleme ile bayrak şahadetnamesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde mahalli sicile başvurularak, Türk Uluslararası Gemi Siciline ya da Milli Gemi Siciline kaydedilme hakkı tanınırken, deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesinin muafiyet kapsamı da genişletildi. Bu şekilde, getirilen malzemenin yanı sıra, gönderilen malzemeye de muafiyet imkanı getirildi. Yeni düzenleme ile, yolcu beraberindeki eşya ile posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere dolaylı yetki verilmesiyle ilgili koşullara da açıklık getirildi. Bu şekilde, gümrüklerde uygulama birliğinin sağlanması amaçlandı.