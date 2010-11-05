-MUAFİYET BELGESİ VERME SÜRESİ UZATILDI ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), tarımda çalışanların sigortalılık muafiyeti belgesi verme süresini uzattı. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, zorunlu sigortalık muafiyeti kapsamında bulundukları halde çeşitli sebeplerle başvuru süresini geçiren çok sayıda sigortalının bulunduğu dikkate alınarak, 12 Mayıs 2010 tarihinden önce kurumca resen tarım sigortalısı olarak tescili yapılanların muafiyet belgesi ile başvurabilecekleri süre, yapılan yönetmelik değişikliği ile 31 Mart 2011'e kadar uzatıldı. Tarım sigortalıları için muafiyet kapsamı yıllık tarımsal faaliyet gelirinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalaması esas alınarak belirleniyor. Bu tutarların 2008 yılı için 319.35, 2009'da ilk altı ay için 355.20, ikinci altı ay için 369.60, 2010'da ilk altı ay için 413.10, ikinci altı ay için 430.95 liradan az olması gerekiyor. Muafiyet kapsamında bulunan tarım sigortalılarının, vakit kaybetmeden bağlı bulundukları ziraat odalarından, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları sigortalılık muafiyet belgesini bir an önce Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine vermeleri gerekiyor. Öte yandan, 12 Mayıs 2010'dan sonra kurumca resen tescil edilen tarım sigortalılarının da resen tescilin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde, muafiyet belgelerini kuruma ibraz etmeleri halinde aynı haklardan yararlanabilecek.