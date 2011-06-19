T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Muaf olduğu din dersine zayıf not verilerek sınıfta kaldı

Mahkeme kararıyla ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ dersinden muaf tutulan ilköğretim okulu 5. sınıf öğrencisi Nazlı Şirin El’e zayıf not verilerek sınıfta bıra

19 Haziran 2011 03:00

T24 - Mahkeme kararıyla ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ dersinden muaf tutulan ilköğretim okulu 5. sınıf öğrencisi Nazlı Şirin El’e zayıf not verilerek sınıfta bırakıldığı iddia edildi.

Baba Hüseyin El, basın toplantısında mahkemenin muafiyet kararı ile kızının karnesini gösterdi.

Eğitim Hakları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ozan Devrim Yay, basın toplantısında hazır bulunan Hüseyin El’in, 11 yaşındaki kızı Nazlı Şirin El’in ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ dersinden muaf tutulması için Ankara 1’inci İdare Mahkemesi’nden karar aldırdığını söyledi. El’in, mahkeme kararının gereğinin yapılmasını okul idaresinden talep ettiğini belirten Yay, “Buna rağmen Nazlı Şirin El, mahkeme kararıyla muaf olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarısız sayılmıştır” dedi.


Mahkeme kararına rağmen

Nazlı Şirin El’in karnesinde ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ ders notunun 1 (başarısız) yazıldığını diğer notlarının ‘pekiyi’ olduğunu gösteren Ozan Devrim Yay, şunları söyledi: “Mahkeme kararına rağmen Nazlı Şirin El, muaf olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarısız sayılarak sınıfta bırakılmıştır. Tüm arkadaşları bir üst sınıfa geçmenin sevincini yaşarken, mahkeme kararına rağmen Nazlı Şirin El ve ailesi mağdur edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği’ni, diğer tüm yetkilileri uyarıyoruz. Nazlı Şirin’e yapılan hukuk dışı uygulamayı ortadan kaldırmalarını istiyoruz.”



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24