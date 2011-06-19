Muaf olduğu din dersine zayıf not verilerek sınıfta kaldı

T24 - Mahkeme kararıyla ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ dersinden muaf tutulan ilköğretim okulu 5. sınıf öğrencisi Nazlı Şirin El’e zayıf not verilerek sınıfta bırakıldığı iddia edildi.

Baba Hüseyin El, basın toplantısında mahkemenin muafiyet kararı ile kızının karnesini gösterdi.

Eğitim Hakları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ozan Devrim Yay, basın toplantısında hazır bulunan Hüseyin El’in, 11 yaşındaki kızı Nazlı Şirin El’in ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ dersinden muaf tutulması için Ankara 1’inci İdare Mahkemesi’nden karar aldırdığını söyledi. El’in, mahkeme kararının gereğinin yapılmasını okul idaresinden talep ettiğini belirten Yay, “Buna rağmen Nazlı Şirin El, mahkeme kararıyla muaf olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarısız sayılmıştır” dedi.



Mahkeme kararına rağmen

Nazlı Şirin El’in karnesinde ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ ders notunun 1 (başarısız) yazıldığını diğer notlarının ‘pekiyi’ olduğunu gösteren Ozan Devrim Yay, şunları söyledi: “Mahkeme kararına rağmen Nazlı Şirin El, muaf olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarısız sayılarak sınıfta bırakılmıştır. Tüm arkadaşları bir üst sınıfa geçmenin sevincini yaşarken, mahkeme kararına rağmen Nazlı Şirin El ve ailesi mağdur edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği’ni, diğer tüm yetkilileri uyarıyoruz. Nazlı Şirin’e yapılan hukuk dışı uygulamayı ortadan kaldırmalarını istiyoruz.”