-MTV'YE DE ZAM ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2011 yılında yüzde 7,7 artacak. Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazetenin 29 Aralık 2010 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobillerde MTV 405 liradan 436 liraya, motor silindir hacmi 1301 ve 1600 cm3'e kadar olan otomobillerde ise 648 liradan 697 liraya çıkacak. Tarifeye göre, 1-3 yaş grubunda bulunan ve motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerde MTV tutarı ise 14 bin 689 liradan 15 bin 820 liraya yükselecek. -YENİ VERGİ TUTARLARI- Yeni yıldan itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı yaş gruplarına göre şöyle: -Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler /* (1-3 YAŞ GRUBU) Motor silindir hacmi Yıllık vergi tutarı (cm3) (TL) --------------------- ------------------- 1300 cm3 ve aşağısı 436 1301-1600 cm3'e kadar 697 1601-1800 cm3'e kadar 1.227 1801-2000 cm3'e kadar 1.931 2001-2500 cm3'e kadar 2.897 2501-3000 cm3'e kadar 4.038 3001-3500 cm3'e kadar 6.150 3501-4000 cm3'e kadar 9.667 4001 cm3 ve üstü 15.820 . Motosikletler 100-250 cm3'e kadar 84 251-650 cm3'e kadar 172 651-1200 cm3'e kadar 436 1201 cm3 ve yukarısı 1.052 (1-6 YAŞ GRUBU) Taşıt cinsi ve oturma yeri, Yıllık vergi tutarı azami toplam ağırlık (TL) --------------------------- ------------------- Minibüs 523 Panelvan ve motorlu karavan 1900 cm3 ve aşağısı 697 1901 cm3 ve üstü 1.052 Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri) 25 kişiye kadar 1.315 26-35 kişiye kadar 1.578 36-45 kişiye kadar 1.755 46 kişi ve yukarısı 2.105 . Kamyonet, kamyon, çekici v.b 1.500 kg'a kadar 470 1.501-3.500 kg'a kadar 946 3.501-5.000 kg'a kadar 1.420 5.001-10.000 kg'a kadar 1.578 10.001-20.000 kg'a kadar 1.894 20.001 kg ve üstü 2.369 -Uçak ve helikopterler: (Türk Kuşu, THK'ya ait olanlar hariç) (1-3 YAŞ) Uçak ve helikopterler Yıllık Vergi Tutarı (TL) --------------------- ------------------- 1.150 kg'ye kadar 8.787 1.151-1.800 kg'ye kadar 13.183 1.801-3.000 kg'ye kadar 17.577 3.001-5.000 kg'ye kadar 21.974 5.001-10.000 kg'ye kadar 26.369 10.001-20.000 kg'ye kadar 30.764 20.001 kg ve üstü 35.159 */ Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneyi içeren 3 sayılı tarife 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştı.