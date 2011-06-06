MTV'nin ödül gecesine damga vuran şaka

T24 - Her yıl geleneksel olarak düzenlenen MTV Sinema Ödülleri bu yıl da şenlikli bir törenle kazananlara dağıtıldı. Geceye Justin Timberlake ile Mila Kunis'in sahnede birbirlerine yaptığı "şaka" damgasını vurdu.
İŞTE TÖRENDE O ŞAKANIN YAŞANDIĞI DAKİKALAR...
Törende önemli ödüllerin çoğunu The Twilight Saga: Eclipse (Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma) kazandı.
İşte gecenin kazananları ve unutulmayan anlar:
En iyi film:
The Twilight Saga: Eclipse (Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma) En iyi kadın oyuncu
: Kristen Stewart (The Twilight Saga: Eclipse /Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma) En iyi erkek oyuncu:
Robert Pattinson – The Twilight Saga: Eclipse/Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma) Çıkış yapan sanatçı:
Chloë Grace Moretz – Kick-Ass En iyi komedi performansı:
Emma Stone – Easy A En iyi kötü karakter
: Tom Felton – Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 En iyi öpüşme:
Kristen Stewart ve Robert Pattinson (The Twilight Saga: Eclipse/ /Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma)