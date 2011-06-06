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MTV'nin ödül gecesine damga vuran şaka

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen MTV Sinema Ödülleri bu yıl da şenlikli bir törenle kazananlara dağıtıldı. Geceye Justin Timberlake ile Mila Kunis'in sahnede birbirlerine yaptığı

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Her yıl geleneksel olarak düzenlenen MTV Sinema Ödülleri bu yıl da şenlikli bir törenle kazananlara dağıtıldı. Geceye Justin Timberlake ile Mila Kunis'in sahnede birbirlerine yaptığı "şaka" damgasını vurdu.

İŞTE TÖRENDE O ŞAKANIN YAŞANDIĞI DAKİKALAR...   

Törende önemli ödüllerin çoğunu The Twilight Saga: Eclipse (Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma) kazandı.

İşte gecenin kazananları ve unutulmayan anlar:     

En iyi film: The Twilight Saga: Eclipse (Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma)

En iyi kadın oyuncu: Kristen Stewart (The Twilight Saga: Eclipse /Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma)

En iyi erkek oyuncu: Robert Pattinson – The Twilight Saga: Eclipse/Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma)

Çıkış yapan sanatçı: Chloë Grace Moretz – Kick-Ass 

En iyi komedi performansı:  Emma Stone – Easy A

En iyi kötü karakter: Tom Felton – Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 

En iyi öpüşme: Kristen Stewart ve Robert Pattinson (The Twilight Saga: Eclipse/ /Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma)


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