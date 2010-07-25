-MTV'DE SON HAFTA ANKARA (A.A) - 25.07.2010 - Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksit ödemeleri 2 Ağustos Pazartesi akşamı sona erecek. Birinci taksidi Ocak ayı içerisinde yatıran motorlu taşıt sahipleri, verginin son taksitini 31 Temmuz'un Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar vergi daireleri, vergi tahsiline yetkili bankalar ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden ödeyebilecek. Otomobili bulunanlar, motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi olarak 22,5 lira ile 7 bin 344,5 lira arasında ödeme yapıyor. Motor silindir hacmi 1.300 cm3 ve aşağısında olan, 3 yaşa kadarki otomobiller için bu ay 202,5 lira, aynı motor gücüne sahip 16 yaşın üzerindeki otomobiller için de 22,5 lira vergi yatırılıyor. 1-3 yaş grubunda, motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üstündeki otomobillerin ikinci taksit vergisi ise 7 bin 344,5 liraya ulaşıyor.