MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik endüstrisinin önde gelen ödüllerinden MTV Video Müzik Ödülleri, önceki gece New York'ta düzenlenen görkemli bir törenle dağıtıldı. Ünlü isimlerin katıldığı gecede şıklık yarışı yaşandı. Ancak törende kazanılan ödüllerden çok, ünlü rap yıldızı Kanye West'in gafı konuşuldu.

Kanye West alkollüydü!

'En İyi Kadın Şarkıcı Videosu' dalında 'You Belong With Me' şarkısıyla ödül kazanan Taylor Swift, ödülünü aldığı sırada sahneye bir anda atlayan Kanye West, teşekkür konuşması yapan ünlü şarkıcının elinden mikrofonu kaptı ve "Senin için gerçekten mutluyum ama Beyonce tüm zamanların en iyi videosuna sahipti" dedi. West'in sözleri karşısında uzun süre sessiz kalan Swift, seyircilerden gelen alkışlar sayesinde kendisini toparlayabildi. Daha sonra yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre; West'in törenden önce bol miktarda alkol aldığı ve bu nedenle kendisini kaybettiği ifadelerine yer verildi. Törenden sonra konuyla ilgili internet sitesinde özür dileyen West, "Taylor Swift'ten, annesinden ve hayranlarından çok özür dilerim" dedi.





Ödül listesi

Yılın Videosu: Beyonce, 'Single Ladies' (Put A Ring On It)

En İyi Yeni Sanatçı: Lady Gaga, 'Poker Face'

En İyi Hip-Hop Videosu: Eminem, 'We Made You'

En İyi Erkek Şarkıcı Videosu: T.I. f/ Rihanna, 'Live Your Life'

En İyi Pop Videosu: Britney Spears, 'Womanizer'

En İyi Rock Videosu: Green Day, '21 Guns'

En İyi Kadın Şarkıcı Videosu: Taylor Swift, 'You Belong With Me'.

En İyi Koreografi: Beyonce 'Single Ladies'