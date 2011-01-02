MTV ilk taksit ödemeleri yarın başlıyor

T24 - Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödemeleri yarın başlıyor.

Motorlu Taşıtlar Kanunu gereğince araç sahipleri, MTV'nin ilk taksidini 31 Ocak Pazartesi mesai saati bitimine kadar bankalar ya da Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni tahsile yetkili vergi dairelerine yatırabilecek.

MTV, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden kredi kartıyla da ödenebilecek.

Aracı olanlar, 1 Ocak 2011'den geçerli olan yüzde 7,7'lik MTV zammı sonrasında, bu yıl 2 taksitte 48 lira ile 15 bin 820 lira arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek.

16 ve yukarı yaş grubunda motor silindir hacmi 1.300 cm3 ve altında olan araçların yıllık MTV tutarı 48 lira olarak belirlenirken, bu rakam 1-3 yaş grubundaki araçlar için 436 liraya yükseldi. 1-3 yaş grubunda, motor silindir hacmi 1.301 ve 1.600 cm3 arasında olan otomobillerin yıllık vergisi de 697 liraya çıktı.

4001 cm3 ve üstü motor silindir hacmine sahip otomobillerde ise sözkonusu vergi 15 bin 820 lira oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit, temmuz ayı içerisinde yatırılacak.



