MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

2021 MTV Film ve TV Ödülleri 16 Mayıs'ta Los Angeles'taki Palladium'da gerçekleşti. Leslie Jones'un sunuculuğuyla ev sahipliği yaptığı törene; This is Us'ta rol alan Justin Hartley ve Mandy Moore ikilisinin yanı sıra Scarlett Johansson ve Sacha Baron Cohen gibi Hollywood'un ünlü yıldızları da katıldı. Ödül töreni fiziksel olarak gerçekleşti.

WandaVision, topladığı ödüllerle törene iz bırakırken, Oscar gecesinde anılmayan Chadwick Boseman da en iyi performans kategorisinde ödül kazandı.

Koronavirüs nedeniyle bir süredir ödül geceleri online gerçekleşirken ya da iptal edilirken Oscar'dan sonra MTV Film ve TV Ödülleri de fiziksel olarak gerçekleşti. Kırmızı halıya kadar maskeleriyle yürüyen ve kırmızı halıda maskelerini çıkaran ünlülerle renkli görüntüler ortaya çıktı.

This is Us'ta rol alan Justin Hartley ve Mandy Moore da gecede yer aldılar.

Geceden ödülle dönen isimler şöyle:

En iyi film: To All the Boys: Always and Forever

En iyi şov: WandaVision

Bir filmde sergilenen en iyi performans: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

Oscar gecesinde anılmayan Chadwick Boseman da en iyi performans kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bir şovda sergilenen en iyi performans: Elizabeth Olsen (WandaVision)

En iyi kahraman: Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier)

Anthony Mackie, The Falcon and the Winter Soldier'daki rolüyle ödül alan isimlerden oldu.

En iyi öpücük: Chase Stokes & Madelyn Cline (Outer Banks)

Chase Stokes & Madelyn Cline

Çift, ödüllerini alırken de izleyicilere, törenin bir geleneği olarak bu öpücüğü tekrarladı.

Komedi dalında en iyi performans: Leslie Jones (Coming 2 America)

Gecenin sunuculuğunu üstlenen isim de ödülle onurlandırıldı.

Atılım gösteren performans: Regé-Jean Page (Bridgerton)

En iyi dövüş sahnesi: Wanda, Agatha'ya Karşı: WandaVision

En iyi ikili: Anthony Mackie & Sebastian Stan: The Falcon and the Winter Soldier

Ayrıca Avengers filmlerinde Black Widow rolüyle yıldızını parlatan Scarlett Johansson da MTV'nin Nesil Ödülü'ne layık görüldü. Oyuncu; daha önce bu ödülle onurlandırılan Sandra Bullock, Jim Carrey, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Dwayne Johnson ve Mike Myers gibi isimlerin arasına katılmış oldu.

Beklenen fragmanlar MTV ödül gecesinde yayınlandı

Törende merakla beklenen film ve gösterilerden de fragmanlar yayınlandı. Yönetmenliğini Cate Shortland’ın ve yapımcılığını Kevin Feige’in üstlendiği Black Widow, Disney + gösterimi için hazırlıklara devam ederken, fragman da ödül gecesinde paylaşıldı.

Yine Disney +'ta yayınlanacak olan ve Marvel severlerin heyecanla beklediği bir başka yapım olan Loki'den de yeni görüntüler geldi. Tom Hiddleston'ın başrolde yer aldığı dizi için hazırlıklar neredeyse tamamlanmak üzere.