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Kültür-Sanat

MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde final günü

Liverpool Echo Arena'da gerçekleşecek ve MTV Türkiye ekranlarından da canlı yayınlanacak olan 2008 MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreni heyecanı, bu akşam 22:00'de başlıyor.

06 Kasım 2008 02:00

Bu yıl "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" kategorisinde Türkiye'yi Emre Aydın temsil edecek. Emre Aydın'ın ödül için rakipleri arasında İsrail, İtalya, Rusya ve Britanya temsilcileri yer alıyor.

Britney Spears, Coldplay ve yepyeni yıldızlardan İngiliz soul müzik şarkıcısı Duffy MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde en fazla ödüle aday gösterilen sanatçılar olarak başı çekiyor.

Beyonce 2008 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde sahne alacak. Beyonce, ödül gecesinde sahne alacak olmasının dışında En İyi R&B- Hip Hop kategorisinde aday gösterilmesiyle de dikkat çekiyor.

Her kategorideki kadın ve erkek sanatçılar arasındaki eşit olan adaylık dağılımlarına bakıldığında MTV seyircisinin geniş zevk yelpazesi görülüyor, Britney Spears, Coldplay ve Duffy üçer adaylıkla liderler arasında yer alıyor.

Listenin geri kalanında ise geçmiş yıllarda MTV Avrupa Müzik Ödülleri galiplerinden Foo Fighters, 30 Seconds to Mars, Rihanna ve Tokio Hotel’in yanı sıra Jonas Brothers, Katy Perry ve Miley Cyrus gibi yeni isimler de göze çarpıyor.

İşte bu yılın kategorileri ve adayları:

Yılın Albümü
• Alicia Keys – As I Am
• Britney Spears - Blackout
• Coldplay – Viva La Vida or Death And All His Friends
• Duffy – Rockferry
• Leona Lewis – Spirit



2008’in Yıldızı
• Foo Fighters
• Linkin’ Park
• Metallica
• The Cure
• Tokio Hotel



En İyi Şarkı
• Coldplay – Viva La Vida
• Duffy – Mercy
• Katy Perry – I Kissed A Girl
• Kid Rock – All Summer Long
• P!nk – So What

En İyi Yeni Sanatçı
• Duffy
• Jonas Brothers
• Katy Perry
• Miley Cyrus
• One Republic



2008'in En İyi Sanatçısı
• Amy Winehouse
• Britney Spears
• Coldplay
• Leona Lewis
• Rihanna

En İyi R&B – Hip Hop
• Alicia Keys
• Beyoncé
• Chris Brown
• Kanye West
• Lil Wayne

En İyi Rock
• 30 Seconds to Mars
• Linkin’ Park
• Metallica
• Paramore
• Slipknot

Video Star
30 Seconds to Mars - "A Beautiful Lie"
Madonna featuring Justin Timberlake - "4 Minutes"
Santogold - "L.E.S. Artistes"
Snoop Dogg - "Sensual Seduction"
Weezer - "Pork and Beans"

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