MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde final günü

Bu yıl "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" kategorisinde Türkiye'yi Emre Aydın temsil edecek. Emre Aydın'ın ödül için rakipleri arasında İsrail, İtalya, Rusya ve Britanya temsilcileri yer alıyor.Britney Spears, Coldplay ve yepyeni yıldızlardan İngiliz soul müzik şarkıcısı Duffy MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde en fazla ödüle aday gösterilen sanatçılar olarak başı çekiyor.Beyonce 2008 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde sahne alacak. Beyonce, ödül gecesinde sahne alacak olmasının dışında En İyi R&B- Hip Hop kategorisinde aday gösterilmesiyle de dikkat çekiyor.Her kategorideki kadın ve erkek sanatçılar arasındaki eşit olan adaylık dağılımlarına bakıldığında MTV seyircisinin geniş zevk yelpazesi görülüyor, Britney Spears, Coldplay ve Duffy üçer adaylıkla liderler arasında yer alıyor.Listenin geri kalanında ise geçmiş yıllarda MTV Avrupa Müzik Ödülleri galiplerinden Foo Fighters, 30 Seconds to Mars, Rihanna ve Tokio Hotel’in yanı sıra Jonas Brothers, Katy Perry ve Miley Cyrus gibi yeni isimler de göze çarpıyor.İşte bu yılın kategorileri ve adayları:• Alicia Keys – As I Am• Britney Spears - Blackout• Coldplay – Viva La Vida or Death And All His Friends• Duffy – Rockferry• Leona Lewis – Spirit• Foo Fighters• Linkin’ Park• Metallica• The Cure• Tokio Hotel• Coldplay – Viva La Vida• Duffy – Mercy• Katy Perry – I Kissed A Girl• Kid Rock – All Summer Long• P!nk – So What• Duffy• Jonas Brothers• Katy Perry• Miley Cyrus• One Republic• Amy Winehouse• Britney Spears• Coldplay• Leona Lewis• Rihanna• Alicia Keys• Beyoncé• Chris Brown• Kanye West• Lil Wayne• 30 Seconds to Mars• Linkin’ Park• Metallica• Paramore• Slipknot30 Seconds to Mars - "A Beautiful Lie"Madonna featuring Justin Timberlake - "4 Minutes"Santogold - "L.E.S. Artistes"Snoop Dogg - "Sensual Seduction"Weezer - "Pork and Beans"