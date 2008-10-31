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Yaşam

MTA, yeni hareketli faylar belirledi

Türkiye’nin deprem haritasını güncelleyen Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, yeni hareketli faylar tespit etti.

31 Ekim 2008 02:00

Türkiye’nin deprem haritasını güncelleyen Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, yeni hareketli faylar tespit etti.
Yeni fayların yer aldığı harita gelecek yıl basılacak. Japon bilim adamları ile depremin tekrarlanma aralığı, yeri ve tahmini konusunda çalışmalar yapılacak. 
 
MTA Genel Müdürlüğü Türkiye’nin yeni fay haritasını önümüzdeki yıl tamamlayacak. Haritada yeni tespit edilen hareketli faylar da yer alacak.
MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer yeni hariayla ilgili şunları söyledi: “Daha çok çizikler göreceksiniz. Daha çok açıklamalar olacak. Paremetreleri tam olarak tamamlamış olacağız.

Yeni diri fay haritası basıldıktan sonra, Japon bilim adamları ile başlatılan çalışmalar da sonuçlandırılacak. Böylece deprem oluşmadan önce bilimsel tahminler yapılabilecek. Buna göre tekrarlanabilirliği, aralıkları nedir bakılacak ve üç boyutlu tanımlama olayına geçilecek. Nerelerde sıkışma ve enerji patlaması olacak, önceden tahmin edilecek. 

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