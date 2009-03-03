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Yaşam

MSN'de iş vaadiyle hırsızlık çetesi kurdu

Alanya'da, MSN'den tanıştığı 3 kişiyi iş vaadiyle ilçeye çağıran Erdal Boztepe, hırsızlık çetesi kurdu; çete bir haftada 3 işyeri soydu.

03 Mart 2009 02:00

Alanya'da, MSN'den tanıştığı 3 kişiyi iş vaadiyle ilçeye çağıran Erdal Boztepe, hırsızlık çetesi kurdu; çete bir haftada 3 işyeri soydu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, internet üzerinden sohbet etme programı olan MSN'den tanıştığı 3 kişiyi iş vaadiyle ilçeye çağıran Erdal Boztepe, hırsızlık çetesi kurdu. Bir haftada 3 işyerini soyan Erdal Boztepe ve ekibi, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Alanya'nın Cikcilli Beldesi'nde bir haftada 2 market ve 1 kırtasiyenin soyulması üzerine Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Beldede sivil olarak araştırma yapan polis, hırsızlık olaylarının başladığı tarihten itibaren 3 gencin mahalle aralarında dolaşmaya başladığını tespit etti. Üçü de 17 yaşında olan E.A., S.B. ve E.A.'nın beldeye gelişinden itibaren hırsızlığın başladığını belirleyen polis, 3 genci internet kafede bilgisayarda oyun oynarken gözaltına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden 1 hafta önce Alanya'ya geldiklerini söyleyen zanlıların ifadesi üzerine polis Cikcilli Beldesi'nde bulunan 26 yaşındaki Erdal Boztepe'ye ait eve operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 2 bin TL değerinde 20 karton çalıntı sigara ele geçti. Erdal Boztepe ile aynı evde bulunan 20 yaşındaki Yalçın Çetin de gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamada, Cikcilli'de meydana gelen 3 ayrı hırsızlığın aynı kişilerce yapıldığı ortaya çıktı. Alanya'ya 1 hafta önce gelen 3 zanlı ifadelerinde, internette tanıştıkları Erdal Boztepe'nin kendilerini ``Burada iş var'' diyerek çağırdığını, daha sonra hırsızlık yaptıklarını söyledi. Yaşı küçük olan 3 zanlı, Alanya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nce, Erdal Boztepe ve Yalçın Çetin ise Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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