MSN'de büyük tehlike!

İnterneti kullanıp da anında mesajlaşma yazılımı (MSN, Yahoo Messenger, Skype) kullanmayan yok denecek kadar azdır. Birçok kişi hatta ufak çaplı şirketlerin çoğu iletişim ihtiyaçlarını MSN gibi anında mesajlaşma programları veya mail hesapları aracılığıyla gidermeye çalışıyor.



Kimimiz eş-dost, akraba ile iletişim kurmak kimimiz de işyerindeki iletişim giderlerini azaltmak için MSN kullanıyoruz. İnternet teknolojisinin en çok kullanılan programlarından MSN'e internetin kötü çocukları da büyük bir ilgi ile yaklaşıyor. Çeşitli yöntemler kullanarak MSN kullanıcılarının şifrelerini çalıp tehdit ve şantajda bulunuyorlar ya da isimlerini kullanarak onlar adına MSN adresindeki kişilerden kontör çalıyorlar. Eğer ele geçirilen mail adresinizde internet bankacılığı kullanıcı adı ve şifreleriniz saklıysa, tüm paranız kısa sürede buharlaştırılabiliyor.



MSN şifresi nasıl çalınıyor?



Genelde dikkatsiz veya güvenlik konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kişileri hedef seçen MSN hırsızları, şifreleri ele geçirmek için birçok yöntem kullanıyor. Bu yöntemler arasında kurban bilgisayarlara Fake Mail (sahte mail) göndermek ilk sırada geliyor. Fake Mail yöntemi uygulayan kişiler gönderdikleri maile www.hotmail.com sitesinden gelmiş gibi bir izlenim verip "Hesabınızın iptal olmaması için gönderilen linke tıklayarak şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor, aksi takdirde 10 gün içerisinde hesabınız kapatılacaktır" yalanını sıralıyorlar. Bu yemi yutan güvenlik bilgisi yetersiz internet kullanıcıları hemen linke tıklayıp şifrelerini değiştirmek için eski ve yeni şifrelerini giriyorlar. Bütün bu bilgiler, hırsızın mail hesabına gönderiliyor. Şifreniz artık kötü çocuğun elinde!



İkinci yöntem ise internet kafe gibi bilgisayarların ortak kullanıldığı yerlerdeki kullanıcıların sık karşılaştığı bir yöntem: Keylogger yerleştirme. Keylogger programları ile bastığınız bütün tuşlar bir dosyaya kaydediliyor ve şifre bilgileri yine kötü çocuğa ulaştırılıyor.



Brute Force atağı olarak adlandırılan bir başka yöntemde amaç basit şifrelerin programlar vasıtasıyla tek tek denenerek bulunması. '123456', 'deneme', 'doğum tarihi' gibi basit şifreler vermek hepimizin kolayına gider. Haliyle kötü çocuğun da kolayına gideceği açıktır. Bir diğer şifre verme hatası ise unutulan şifreleri kurtarmak için belirlediğimiz gizli sorularda yatıyor. "Hangi takımı tutuyorsunuz?", "Mezun olduğunuz üniversite?" gibi sorulara kaç farklı şekilde cevap verilebilir ki? Kötü çocuk bunları tahmin edemeyecek kadar beceriksiz olamaz.



Son bir yöntem MSN'e ek özellikler kazandırmak için kullanılan MSN Plus gibi programlara trojan ekleyip kullanıcı bilgisayarlarına yükletmek. Bu tip uygulamalar ne olduğu belirsiz web sitelerinden indirilerek yüklendiğinde bilgisayardaki şifreleri hırsızlara iletiyor.



MSN adresim çalındı ne yapmalıyım?



Öncelikle en yakın Cumhuriyet savcılığına dilekçe ile başvurun. Dilekçenize çalınan MSN adresiniz, IP numaranız, tarih ve saat gibi bilgileri eklemeyi unutmayın. Sonra MSN adres defterinizdeki tüm kişilere adresinizin çalındığı hakkında bilgi verin. Eğer MSN şifrenizi çalan kişi bir kontör hırsızı ise onu yakalamak daha kolay. Yüklenilen kontörün numarası kayıtlıysa savcılık vasıtasıyla GSM şirketinden bu kontörlerin hangi telefon numaralarına yüklendiği tespit edilip hırsızı yakalamak için kullanılabilir.



MSN hırsızını yakalamak için savcılık, MSN adresi çalınan kişinin adresini kullanan kişilerin IP numaralarını tarih ve saat detayları ile birlikte Microsoft'un İstanbul'daki Türkiye temsilciliğinden ister. Microsoft firması en son hangi IP adresinden MSN ya da hotmail hesabına giriş yapıldığına dair bilgileri savcılığa iletir. Savcılık, Türk Telekom yardımıyla ilgili tarih ve saatte bu IP'leri kullanan kişilerin kimlik tespitini yapar. Tabii tüm bu süreçler içerisinde emniyet güçleri de üstüne düşen görevi yerine getirir. Örneğin sahte IP numarası ile şifre ele geçirilmesi ihtimaline karşı emniyetin bilişim uzmanları, kimliği tespit edilmiş suçluların bilgisayarlarını inceleyerek doğru sonuca ulaşılmasında yardımcı olur. Suçun kesinleşmesinden sonra da mahkeme süreci başlar.



Eğer suç yurtdışından veya internet kafe ortamından işlenmişse suçluyu bulmak bayağı zor oluyor. Ancak bilişim suçları ile mücadele eden polisimiz suçun boyutu arttıkça suçluları yakalamak için elindeki tüm imkânları kullanarak kısa sürede sonuca ulaşabiliyor.









MSN ya da e-posta hacklemenin cezaları



Yeni Türk Ceza Kanunu'na göre iki yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle karşı karşıya kalınması mümkün. Maili hacklenen kişinin bilgilerinde bir değişiklik veya eksiklik meydana geldiğinde bu ceza iki yıldan dört yıla çıkıyor. Maili hacklenen kişi bir kamu kuruluşunda çalışıyor ve bu mail adresini kurum işi için kullanıyor ve bu mailinde işini sürdürmesi için gerekli birtakım belgeler bulunduruyorsa, bunun cezası 1-3 yıl arasında değişiyor.



Ayrıca TCK 124. maddesine göre haberleşmenin engellenmesi suçu sübut bulduğundan, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. (Önceki cezalara ek olarak) Bunun yanında mail hackleyen kişi, haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiği için de TCK'nın 132. maddesi gereğince altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. (Önceki cezalara ek olarak) Eğer kişisel verileri ele geçiren kişi bunu başkalarına yayarsa TCK 136. maddesinin, "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmüyle de yargılanıyor. Bu cezalara rağmen yine de mailler hackleniyor; çünkü kimse bu konuların hukuk sistemi tarafından düzenlendiğini bilmiyor. Bilmediği gibi bunu yapanların üzerine gitmiyor.









MSN'i güvenli kullanma kılavuzu

Kullandığınız hiçbir bilgisayarda MSN parolamı hatırla ve otomatik aç seçeneğini kullanmayın.



Maille gelen ek dosyaları mümkün olduğunca açmayın. Eğer illa açmanız gereken bir dosya varsa antivirüs taramasından geçirin.



Gelen mail içerisindeki linkleri tıklayarak değil, linki kopyalayıp başka bir sayfada mümkünse Explorer dışındaki başka bir browser ile (Firefox veya Opera gibi) açın.



Mailinizi okuduktan sonra mail hesabınızın oturumunu kapatmadan direkt Explorer'ı kapatmayın.



Mümkünse internet kafe gibi ortak bilgisayarların kullanıldığı ortamlarda MSN oturumunuzu açmayın. Açmak mecbur kalırsanız da işiniz bitince MSN oturumunuzu mutlaka kapatın ve en kısa sürede hemen MSN şifrenizi değiştirin.



MSN yolu ile önemli kişisel bilgilerinizi, her türlü parola ve kredi kartı bilgilerinizi en yakın arkadaşınıza dahi göndermeyin.



Hiçbir banka veya kurum kesinlikle e-posta veya anlık ileti veya açılır pencere üzerinden parola, hesap veya kredi kartı numarası ya da diğer gizli bilgileri istemez. Size gelen bu tür mesajlara kanmayın.



MSN şifrenizi mutlaka belirli bir uzunlukta ve kolay tahmin edilemeyecek şekilde belirleyin. Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Başka e-posta hesaplarınız, üye olduğunuz forumlar, bloglar ve başka interaktif siteler için aynı şifreyi kesinlikle kullanmayın.



Bilgisayarınıza MSN programını sadece Microsoft'un kendi sitesinden indirip yükleyin.



MSN veya Windows Live Hotmail Müşteri Hizmetleri, Microsoft Destek Hizmetleri adı altında gelen e-postalar içinde yer alan linkleri tıklayarak şifrenizi, özel güvenlik bilgilerinizi talep eden sorulara cevap vermeyin. MSN destek hizmeti ücretsizdir, para karşılığı veya talep etmediğiniz halde size ulaşan destek mesajlarına itibar etmeyin.



Windows Live Messenger listenize eklenmek için tanımadığınız biri tarafından davet alırsanız asla kabul etmeyin.



Bilgisayarınızda yüklü olan işletim sistemi, antivirüs ve güvenlik duvarı programlarınızı sürekli güncelleyin



