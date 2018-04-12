MSNBC: ABD'li yetkililer kimyasal saldırı kanıtına ulaştı

ABD’li yetkililerin, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma’da yaşandığı iddia edilen saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair kanıta ulaştığı iddia edildi.

MSNBC’de 'son dakika’ olarak yayınlanan habere göre, ABD’li bir yetkili yapılan kan ve idrar testlerinde kimyasal silah bulgusuna ulaşıldığını söyledi. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, son yaptığı açıklamada kimyasal saldırı gerçekleştiğine inandığını ancak şu anda bu yönde bir kanıtları olmadığını ifade etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair kanıtları olduğu iddiasında bulunmuştu.

MSNBC haberinde, sivillerden alınan kan ve idrar örneklerinde yoğunluklu olarak klorin bulgusuna ulaşıldığı, aynı zamanda bazılarında da ‘sinir gazı’ bulguları olduğu iddia edildi.