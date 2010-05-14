MSN yenileniyor

T24- Microsoft, Windows Live Wave 4'ün adının resmi olarak Windows Live Essentials 2011 olacağını açıkladı. Akşam'ın haberine göre, 2011 yılında çıkacak olan yeni Windows Live paketi , MSN olarak bilinen Windows Live Messenger başta olmak üzere pek çok ürün ve hizmeti içeriyor.



Windows Live Wave 4'ün halka açık betası hala hazırlanıyor. Haziran ayında çıkması beklenen beta, geliştirme sürecinin önemli bir adımını temsil ediyor. Kullanıcılar Windows Live Installer'ı indirecek ve Windows Live Messenger, Windows Live Mail, Windows Live Writer, Windows Live Movie Maker gibi uygulamaları deneyebilecek.