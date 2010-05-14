T24 LogoT24 Logo
Yaşam

MSN yenileniyor

Microsoft, Windows Live Wave 4'ün adının resmi olarak Windows Live Essentials 2011 olacağını açıkladı.

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Microsoft, Windows Live Wave 4'ün adının resmi olarak Windows Live Essentials 2011 olacağını açıkladı. Akşam'ın haberine göre, 2011 yılında çıkacak olan yeni Windows Live  paketi , MSN olarak bilinen Windows Live Messenger başta olmak üzere pek çok ürün ve hizmeti içeriyor.


Windows Live Wave 4'ün halka açık betası hala hazırlanıyor. Haziran ayında çıkması beklenen beta, geliştirme sürecinin önemli bir adımını temsil ediyor. Kullanıcılar Windows Live Installer'ı indirecek ve Windows Live Messenger, Windows Live Mail, Windows Live Writer, Windows Live Movie Maker gibi uygulamaları deneyebilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24