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Yaşam

MSN tacizcisi dede yakalandı

14 yaşındaki lise öğrencisi genç kızı MSN’den taciz eden 63 yaşındaki bir emekli 7 ay sonra yakalandı.

15 Eylül 2008 03:00

Adapazarı'nda 14 yaşındaki lise öğrencisi genç kızı MSN’den taciz eden 63 yaşındaki bir emekli 7 ay sonra yakalandı

Lise öğrencisi K.A. internetten kendisini bir kişinin taciz ettiğini söyleyince babası Y.A. polise başvurdu. Polis ekipleri bunun üzerine MSN üzerinden başlattığı takipte K.A. ile İstanbul'dan internete giriş bir kişinin chat yaptığını belirledi.
Bunun üzerine IP adresi tespit edilen K.Ş., gözaltına alındı. Bir kamu kuruluşundan emekli olduğu belirlenen K.Ş. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. K.Ş. evinde kablosuz internet bağlantısı olduğunu internet hattına giriş yapılabileceğini savundu. MSN'de tacizle suçlanan K.Ş., “Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirme” suçlarından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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