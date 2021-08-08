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MSB: Yunan botunun Başak Adası'na bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

08 Ağustos 2021 13:03

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) , Deniz Kuvvetleri’ne ait İHA’ların Yunanistan’a ait bir botu sığınmacıları Başak Adası’na bırakırken tespit ettiğini açıkladı. MSB “Yaşam olmayan Başak Adası’nda ölüme terk edilen göçmenler hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek kurtarıldı” dedi.

Millî Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yapılan açıklamada Türkiye’deki yangınları tespit etmek için kullanılan İHA’ların Kaş’ın güneyinde yer alan Başak Adası’na yaklaşan bir Yunanistan botu tespit ettiğini aktardı.

Botun adaya sığınmacıları bıraktığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın adadaki sığınmacıları kurtardığı belirtildi.

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