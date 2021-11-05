MSB, "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle yapılan paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlattı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personel tek tek tespit edilirken askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabileceği belirtilen paylaşımlara yönelik MSB çalışma başlattı. Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. (AA)