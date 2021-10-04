MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD üyesi Hatay'da yakalandı

Millî Savunma Bakanlığı Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 IŞİD üyesinin Hatay'da yakalandığını duyurdu.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Hacıpaşa Mahallesinde bulunan 1’inci derece askeri yasak bölgede hudut personeli tarafından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalan Türk vatandaşı 2 IŞİD'li jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Buradaki işlemlerin ardından, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen IŞİD üyesi Yasir A., Altınözü Adliyesi’ne sevk edildi. Sınırda yakalanan diğer IŞİD üyes Yasin Y.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)