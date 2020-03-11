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MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı

11 Mart 2020 19:18

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetler arasındaki görüşmelerin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, 5 Mart tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk ve Rus Askeri Heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek."

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