MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetler arasındaki görüşmelerin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, 5 Mart tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk ve Rus Askeri Heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek."