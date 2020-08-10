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MSB: Oruç Reis gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından koruma sağlanmaktadır

10 Ağustos 2020 21:14

Milli Savunma Bakanlığı, “Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır” açıklamasını yaptı. 

Yunanistan'ın Türkiye'nin Oruç Sismik Araştırma Gemisi için yeni Navtex ilan etmesinin ardından "Bölgede huzur ve güvenliğe zarar veren eylemlere son verin" açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin paylaşım yaptı. 

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır.

2. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır."
 
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